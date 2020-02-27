Звезду фильма "Один дома" заметили в необычном месте

Маколею Калкину было всего десять лет, когда он стал известен во всем мире благодаря роли Кевина Маккалистера в фильме "Один дома". Стремительный взлет, однако, закончился катастрофическим и не менее стремительным провалом.
Сейчас актеру почти 40 лет, и его поклонники до сих пор вспоминают его только за одну детскую роль. Попытки реанимировать карьеру участием в самых разных проектах оканчиваются неудачами. Наконец Маколей Калкин объявился в таком проекте, где его увидеть ожидали, пожалуй, меньше всего.
Один из создателей популярного американского сериала "Американская история ужасов" Райан Мерфи на своей странице в "Инстаграм" анонсировал выход десятого сезона. Он опубликовал ролик, в котором на фоне серого неба и набегающих на берег волн перечисляется актерский состав. Имя Маколея Калкина идет в этом списке вторым, сразу после Кэти Бейтс.
Аналогичное видео появилось и на официальном ютуб-канале сериала. Также в съемках приняли участие другие актеры, полюбившиеся зрителям предыдущих сезонов. Речь идет о Саре Полсон, Эване Питерсе, Лили Рэйб и других.
Сериал "Американская история ужасов (American Horror Story)" представляет из себя антологию, в которой каждый из сезонов рассказывает отдельную историю, рассказанную в определенной стилистике, отсылающей к тому или поджанру ужасов. Проект высоко оценили как критики, так и простые зрители. Для Маколея Калкина это станет первой крупной ролью за долгие годы.
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