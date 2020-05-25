Николай Добрынин недолюбливает своего героя в сериале "Сваты"

Артист не скрывает, что роль Митяя в сериале "Сваты" далеко не самая его любимая. Этот разбитной и многими любимый персонаж сослужил недобрую службу Николаю Добрынину.

По словам знаменитости, после съемок в ситкоме режиссеры перестали видеть в нем кого-либо, кроме Митяя. Николай Добрынин стал заложником образа непутевого соседа главных героев сериала "Сваты". Эта ситуация очень обижает артиста.

Впрочем, работа в ситкоме подарила Добрынину всенародное признание и любовь. То факт, что популярность его в разы выросла благодаря сериалу, Николай не отрицает. "Сватов" постоянно повторяют в эфире. Рейтинги теленовеллы стабильно высокие. Более того, дочь артиста Нина тоже "подсела" на ситком.

Добрынин отметил, что, соглашаясь на съемки в сериале "Сваты", даже не думал, что проект проживет семь сезонов. Его герой Митяй должен был появиться в небольшом эпизоде, однако роль разрослась. По словам Николая, после работы в ситкоме к нему намертво прилипло имя Митяй.

Напомним, что финальный сезон сериала "Сваты" должен выйти на экраны в 2021 году. Съемки седьмой части теленовеллы уже начали. До пандемии коронавируса киношники успели снять все зимние сцены.

На время карантина работа приостановлена. Если эпидемиологическая обстановка улучшится, на площадку съемочная группа вернется в июле. Сериал "Сваты" можно смотреть онлайн на видеоплатформе "Ютуб".