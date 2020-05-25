Узнавший о появлении долгожданной дочери Николай Добрынин из "Сватов" долго молился

Артист из сериала "Сваты" и его супруга Екатерина Комисарова долгое время не могли стать родителями. По словам Николая Добрынина, появлению дочери предшествовало настоящее чудо.

Незадолго до рождения наследницы Добрынин был в командировке в Сирии. В монастыре Святой Феклы в городе Маалула артист брал интервью у матушки Пелагеи. В приватной беседе Николай рассказал новой знакомой о личной проблеме: они с супругой мечтали о продолжении рода, но ничего не получалось.

Матушка выслушала звезду сериала "Сваты" и сказала: "Поезжай, все будет хорошо…" Она дала Добрынину ладан и поясок, который жена артиста должна была носить, пока не наступит долгожданная беременность.

Спустя полтора месяца Екатерина сообщила Николаю об интересном положении. Когда артисту сериала "Сваты" было 44 года, он стал отцом замечательной девочки Нины.

О рождении наследницы Добрынин узнал по дороге на съемки. Получив радостное известие, знаменитость долго молилась, стоя на коленях. По словам актера, его сердце в тот момент разрывалось.

В тот день было много работы, снимали финальную сцену. Артист валился с ног от усталости. В перерывах между дублями он в буквальном смысле отключался.

Будить его приходилось режиссеру. Тот постоянно кричал в рацию: "Теряем Добрынина, теряем Добрынина! Не спать!" Звезда призналась, что, узнав о появлении ребенка, находилась в нирване. Сериал "Сваты" можно смотреть онлайн на видеоплатформе "Ютуб".