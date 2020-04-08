"Ты всегда была лгуньей": звезда "Зачарованных" заклеймила позором коллегу по сериалу

Милано и Макгоуэн, как и многие американские звезды, активно поддерживают движение #MeToo, которое защищает права жертв сексуального насилия. Артистки публично выступают против харассмента.
Не так давно друга Алиссы Милано, Джо Байдена, обвинили в домогательствах. Бывшая сотрудница политика заявила, что в 1993 году тот изнасиловал ее.
Милано пока не комментирует вскрывшуюся информацию о Байдене. Звезда "Зачарованных" решила подождать результатов расследования. Алиса не хочет разрывать 15-летнюю дружбу с Джо, не разобравшись в ситуации. Артистка подчеркнула, что о деле продюсера Харви Вайнштейна тоже начала говорить не сразу. "Хотя мы должны верить женщинам, это не значит, что мужчин нужно наказывать без следствия", – сказала знаменитость.
На позицию коллеги по цеху обратила внимание Роуз Макгоуэн. Бездействие Алиссы взбесило артистку. Макгоуэн напомнила Милано, что #MeToo предполагает полное и безоговорочное доверие жертвам. Также Роуз назвала подругу обманщицей: "Ты всегда была лгуньей. Позор!".
Отметим, ранее звезды сериала "Зачарованные" уже ссорились на почве #MeToo. Три года назад Милано поддержала бывшую жену Вайнштейна, за что Макгоуэн публично обозвала ее фальшивкой, сообщает Super.ru. Тогда знаменитостям удалось помириться.
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