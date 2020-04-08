Андрей Бурковский прокомментировал кровавый финал "Звоните ДиКаприо!"

Андрей Бурковский высказался о финале сериала "Звоните ДиКаприо!". В теленовелле актер сыграл одну из главных ролей.

Многие из тех, кто уже посмотрел ленту "Звоните ДиКаприо!", были шокированы ее финалом. Она заканчивается кровавой расправой. Зрителей такой поворот сюжета шокировал.

Тем временем у Андрея Бурковского вопросов к сценарию многосерийной ленты нет. По его словам, создатели долго скрывали финал истории даже от актеров. Более того, когда работа над сериалом была завершена, его и других артистов вызвали на пересъемку. Продюсеры решили перекроить весь завершающий эпизод.

"Для меня другого финала не может быть. Пусть этот спор есть до сих пор, для меня однозначно такой финал может быть", – поделился Андрей Бурковский.

Напомним, сериал "Звоните ДиКаприо!" повествует о двух братьях – Егоре Румянцеве, его играет Александр Петров, и Льве Румянцеве, в исполнении Андрея Бурковского. Егор – звезда теленовеллы про врачей. От обрушившейся славы у героя сносил голову: он срывает съемки, меняет половых партнеров и постоянно врет. Жизнь персонажа резко меняется, когда у него обнаруживают ВИЧ. Тем временем Лев Румянцев – полная противоположность брату. Он работает на кабельном ТВ и практически ничего не зарабатывает. В съемной квартире его ждет беременная супруга и двое детей. Перспектив улучшить жизнь у Льва почти нет. Молодой мужчина мечтает занять место Егора, и однажды судьба дает ему такой шанс, сообщает vokrug.tv.

Лента "Звоните ДиКаприо!" вышла на экраны в 2018 году. Картину смотрели онлайн на видеоплатформе PREMIER. С 6 марта этого, 2020 года, сериал показывают на ТНТ.