"Одни кости": голодающая Снаткина показала выпирающие ключицы

Звезда российских сериалов Анна Снаткина готовится к пляжному сезону. Артистка пробует новый метод очищения организма.

Анна Снаткина питается по системе: три дня голодает, употребляя только воду, три дня ест овощи и фрукты. Не забывает знаменитость о физических нагрузках: артистка тренируется на беговой дорожке, играет с дочкой и племянницей в активные игры. Анна поведала, что по воскресеньям ходит в баню.

В личном "Инстаграм" Снаткина похвасталась поклонникам, что пробежала на тренажере шесть километров. Также она опубликовала черно-белое фото. Анна запечатлела себя в наряде, который подчеркивает ее хрупкие плечи и выпирающие ключицы.

Не все поклонники положительно оценили идею Снаткиной ограничить себя в еде. Многие отметили, что артистке наоборот надо набрать мышечную массу.

"Все эти "очищения" оставляют заметный след на лице: глаза потухшие, бледность, длинный нос! Щечки Вам больше идут .а с таким "усердием" и до анорексии недалеко .Оно Вам надо? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы совсем себя изнуряете.... Что вы Анна, что Юля Снигирь.... Я вас как актрис очень люблю, но это уж совсем... Скелетоны", "Господи... Одни кости... Куда еще то голодать🙄🥴🥴", "Анна вам нужно мышечную массу набирать,а не голодать! Вы стали слишком худощавой! извините за мое мнение,но в "татьянином дне" вы были в самом соку, а сейчас как доходяжка", – рассуждали подписчики в комментариях.

Общаясь с фанатами, Анна Снаткина подчеркнула, что голодает совсем не для того, чтобы похудеть. Знаменитость очищает организм. Отметим, что практиковать отказ от пищи необходимо под присмотром грамотного доктора.