"А как же карантин?": Пегова в спортзале продемонстрировала стройные ножки

Звезда кино и сериалов Ирина Пегова похвасталась результатами упорных тренировок. Звезда сериала "Акушерка" тщательно следит за фигурой.

Ирина Пегова сейчас в Минске. Там, как известно, нет режима всеобщей самоизоляции, поэтому свободное от работы время знаменитость проводит в спортивном зале.

41-летняя звезда сериала "Акушерка" опубликовала селфи из фитнесс-клуба. "Ходила на тренировочку, занималась теннисом!" – подписала кадр артистка.

Естественно, большинство подписчиков Пеговой из России шокировал тот факт, что в Белоруссии общественные места открыты для посещения. Между тем многие похвалили стройные ножки знаменитости. "Красотулька!!!😘(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ммм, какие ножки! Классно выглядишь!", "Стройняшка🔥🔥", "Ирина, круто выглядите!!!...🔥, "Странное фото для всеобщероссийского карантина...", "Щяс же карантин каже вы свободно ходите 😘", "А как же карантин?" – отметили пользователи Сети.

В Белоруссии Ирина Пегова снимается в новом проекте. Работы ведутся на территории турбазы. В микроблоге звезда сериала "Акушерка" показала детали внутреннего убранства загородного отеля.

"Вот например зеркало! В карантине можно такое попробовать сделать! Нужны доски, консервные банки, краска гвозди, зеркало, гвозди, а ГЛАВНОЕ РУКИ и СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!" – подписала свежее фото актриса.

Напомним, сериал "Акушерка" можно смотреть онлайн на "Ютуб".