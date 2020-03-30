"Пашки не хватает": Муцениеце показала загипсованную дочь

На время карантина бывшая избранница Павла Прилучного увезла Тимофея и Мию за город. Каждый день Агата Муцениеце выходит на пробежку, а вечером проводит время с отпрысками у камина.
Периодически экс-жена звезды сериала "Мажор" публикует в "Инстаграм" свежие фото. На новом снимке подписчики разглядели на левой ноге Мии гипс. Пользователи Сети попросили знаменитость рассказать, как ее дочь сломала ногу, однако та не ответила.
"Пашки не хватает", "Что у Мии с ногой? Выздоравливайте❤️", "Кто еще не спросил про ногу? 😂", "Агата, у Вас просто замечательные детки. Я умиляюсь. Берегите себя и Ваших родных. Будьте здоровы и не болейте", "И собака туда же 😄", – отметили подписчики Муцениеце.
Напомним, в начале марта звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце объявили о расставании. Знаменитости практически одновременно рассказали об этом в микроблогах. Павел и Агата постарались сохранить хорошие отношения ради детей.
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