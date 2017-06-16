10 лучших ужастиков для любителей пощекотать нервы

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
партнеры
Вторник 20 июня
Лента новостей
16:54
Российский фотограф потряс мировых звезд своим талантом
16:52
Наследница Литвиновой отвернулась от мужчин вслед за матерью
16:50
Писательница Алексиевич оправдала убийц Олеся Бузины
16:43
Машина перевернулась после ДТП на севере Москвы
16:29
Баскова обозвали безвкусной пустышкой
16:28
Народный фронт поможет МЧС в борьбе с лесными пожарами
16:26
Супруга Преснякова: Господь Бог меня точно накажет
16:23
Наезд машины на женщину с младенцем в Москве попал на видео
16:21
Пожилая жена Макрона в мини-юбке оседлала велосипед
16:20
В писсуарах в детском лагере выросли цветы (видео)
16:13
Россия завалила AliExpress запросами спиннеров
16:06
Стройные девушки-полицейские восхитили гостей Кубка конфедераций
15:55
Москвичей предупредили о желтом уровне угрозы в городе
15:43
В Петербурге опасаются теракта с грузовиком
15:42
В Германии насильник русской девочки Лизы избежал тюрьмы
15:39
Дочь Сати Спиваковой вышла замуж
15:36
Мажор поставил "на счетчик" инспектора ДПС
15:35
Дочь звезды "ВИА Гры" срочно госпитализировали
15:23
Неожиданный итог кровавой схватки носорога и бегемота (видео)
15:10
Машина сбила женщину с коляской на юго-востоке Москвы
15:03
Жена показала новое фото больного Хворостовского
14:58
Потерявшая парик прыгунья бьет рекорды на YouTube
14:49
В России снова стремительно дорожает гречка
14:35
В Москве нашли запертого в машине медвежонка
14:33
"Шелл" представил новое топливо
14:27
Главные правила устройства на удаленную работу
14:26
Найдено десять землеподобных планет
14:02
19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью
13:51
Кремль дал совет Трампу перед встречей с "веселым" Порошенко
13:46
Черная колдунья врезала Малышевой за гнусную ложь о Новоселовой
13:43
В московском Доме творчества избили девятилетнего мальчика
13:40
В Ярославской области запустят пилотный проект в сфере НКО
13:39
Актер из "Универа" оказался закладчиком наркотиков
13:20
Модель с идеальной фигурой поразила Сеть
13:17
В летевший до Казани лайнер ударила молния
13:10
Параметры оценки работы властей регионов предлагают расширить
13:08
Как правильно собрать чемодан в отпуск
13:04
"Единая Россия" продолжит развивать социальные НКО
13:02
"ЕР" подняла вопрос распределения грантов НКО
12:57
Депутатов попросили ускорить принятие закона о социальном заказе
12:57
Перелеты на элитные курорты теряют в цене
12:56
Знаменитые любители селфи
12:52
Изменившаяся Мария Максакова: Денис был бы мной доволен
12:44
Хакеры научились подсматривать за людьми через любые веб-камеры
12:43
77-летняя Светличная о молодом муже
12:42
"Единая Россия" предложила новые меры по поддержке НКО
12:38
Родители пострадавших на Ладоге детей рассказали о трагедии
12:32
"ЕР" намерена облегчить работу НКО
12:30
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали "Макдоналдс"
12:10
На форуме в Ярославле предложили меры поддержки НКО
12:03
Бузова возмущена критикой своего шикарного отдыха
11:55
Российский ученый нашел на Марсе мертвых гуманоидов
11:51
Самый красивый преступник покорил миланский подиум
11:48
Когда кошка стала домашней
11:41
В Москве загорелось здание ЗИЛа
11:33
Муж выгоняет звезду "Голоса" из дома
11:16
Как россияне отдохнут в 2018 году
11:15
Полиция заинтересовалась Седоковой и Лободой
11:11
В столице студент МГУ впал в кому после наезда лихача
11:08
Человечеству грозит вымирание из-за жары
10:58
Печальная участь обездвиженной дочери Баталова
10:53
Николай Дроздов и его твари
10:48
США выдумали требования для мира с Россией
10:40
Селфи может вызывать эпилепсию
10:18
Садальский грустит об Удовиченко
10:12
В Сеть попали фото располневшей Липницкой
10:10
Названа причина трагедии на Ладоге
09:45
В Москву возвращается тепло
09:34
В Петербурге полуголая пенсионерка выпала из окна
09:24
Задержан экс-директор "Гоголь-центра"
09:17
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
09:15
Анна Нетребко сильно похудела
09:09
В Подмосковье 12-летняя девочка попала под поезд
08:59
В США умер вернувшийся из Северной Кореи студент
08:53
В Карелии теплоход со 139 пассажирами сел на мель
08:33
Ксении Бородиной надоело прятаться
08:31
В России исчезают абсолютно здоровые старшеклассники
08:20
Порошенко в экстазе от "победы" над Путиным
08:12
Спасшийся на Ладоге подросток бросил подругу умирать
08:04
Умер знаменитый итальянский модельер
07:59
Бесполезные лекарства при остеохондрозе
22:35
Меладзе: Я все равно от этого человека избавлюсь
22:00
Татьяна Овсиенко рассказала об измене и предательстве
21:53
Ответ России на агрессию США в Сирии вызвал истерику на Западе
21:52
Движение поездов на Курском направлении восстановили
21:49
Любовница Тарасова закатила истерику из-за "голых" фото
21:44
На юге Москвы нашли контейнер с радиоактивными отходами
21:13
Сбежавшую Дану Борисову заперли в нарколечебнице до Нового года
21:13
В Швеции произошла стрельба
21:06
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
21:04
На АЭС во Франции произошел пожар
20:59
Британец построил на пляже трехэтажный подземный домик (видео)
20:46
Родившая певица Натали столкнулась с мистикой
20:42
Врачи из Владивостока сняли клип для Бузовой
20:30
Проклова упрекнула Шепелева и отца Фриске
20:26
Британские спортсмены нарушили российскую границу ради пива
20:23
Видеоигры признали полезными для интимной жизни
20:15
Пять главных мифов о беременности
20:00
Мать странно отреагировала на свадьбу Голубкиной и Ливанова
19:45
Армия Сирии спасла сбитого американцами пилота Су-22
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики
Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть
Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии
Культура

10 лучших ужастиков для любителей пощекотать нервы

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Фильмы ужасов выходят каждый год, но из всей этой массы мало оказывается таких, которые не просто легонько щекочут нервы, а пугают по-настоящему. Dni.Ru выбрали старые и новые хорроры, отвечающие этому условия. Какой-то из этих фильмов точно не даст вам уснуть.
прочитано 863 раза

Лекарство от здоровья / A Cure for Wellness (2017)

Изящный медицинский триллер Гора Вербински, в котором режиссер рассказывает знакомую сказку об играх разума на новый лад. Молодого карьериста Локхарта отправляют на дорогущий альпийский курорт, где предположительно отдыхает генеральный директор фирмы. Локхарту нужно отыскать босса и вернуть его домой, но молодому человеку препятствуют крайние странные люди из персонала этого санатория, одержимые экспериментами над сознанием.

Глаза моей матери / The Eyes of My Mother (2016)

Стильный черно-белый хоррор от режиссера-дебютанта Николаса Песке, который в прошлом году навел шороху в среде любителей жанра. Песке снимает с такой аккуратностью и легкостью, будто ни разу в жизни не видел слэшеров, а только читал о них в книгах, а в кадре почти отсутствуют мерзкие кровавые сцены. Если вкратце, "Глаза моей матери" – это история об одной красивой девушке, которая жила в изоляции на ферме где-то на отшибе, а когда ее родители погибли, отправилась "в люди". И это ее путешествие оказалось роковым.

Тишина / Hush (2016)

Малобюджетный триллер о глухонемой писательнице, которая живет в домике в лесу и переживает нападение маньяка в глупой маске. Здесь мало диалогов, зато много прочувствованности в кадре – разрыв между экраном и зрителем минимальный.

Ведьма / The Witch (2015)

Этот фильм заставил многих говорить о некоем ренессансе фильмов ужасов, которые в последние годы, откровенно говоря, сильно сдали в качестве. "Ведьма" вдыхает новую жизнь в жанр оккультных историй и заставляет дрожать от страха не из-за каких-то внезапных появлений духов на экране. А из-за какого-то древнего ощущения ужаса, когда вслух произносится молитва на древнем языке, а у тебя внутри все переворачивается.

Бабадук / The Babadook (2014)

Дженнифер Кент, режиссер этого фильма, в свое время помогала Ларсу фон Триеру с "Догвиллем" и почти 10 лет готовилась к полнометражному дебюту. "Бабадук" рассказывает историю одинокой вдовы Амелии, воспитывающей шестилетнего сына Сэма. Сэм плохо справляется с потерей отца, его отношения с матерью ухудшаются, мать тоже из-за этого страдает. И тут мальчик просит почитать перед сном какую-то странную сказку про существо по имени Бабадук, после чего их жизнь уже больше никогда не станет прежней.

Оно / It Follows (2014)

Этот фильм только прикидывается "драмой взросления", а на деле является жуткой историей о монстрах внутри самих нас. Фабула такая: 19-летняя Джей начинает встречаться с каким-то мутным парнем по имени Хью. Он вечно бледный и замкнутый в себе, но Джей не слишком обращает на это внимание. После пары свиданий они занимаются сексом, а затем Хью рассказывает Джей не очень приятную историю: оказывается, он передал ей через секс некое древнее проклятие. И есть только один способ от проклятия избавиться: передать дальше.

Шоссе в никуда / Lost Highway (1996)

Концентрация режиссерской мощи Дэвида Линча – это снова история о порочной жизни, которая проистекает за фасадами приличных домов американской провинции. Вот только Линч пугает здесь не каким-то иррациональным злом, а тем, что люди по собственной воле превращаются в монстров.

Оно / It (1990)

Редкий случай, когда телевизионный фильм выглядел очень качественно и убедительно для своего времени, а некоторые его сцены способны напугать до сих пор. История Стивена Кинга про детей, которые решили схлестнуться с клоуном-маньяком – на словах звучит бредово, но до сих пор вселяет неприятный трепет. Некоторые из нас благодаря "Оно" заработали себе боязнь клоунов.

Чужой / Alien (1979)

Безупречное кино, которое пугает даже тогда, когда ты не ребенок и видел его примерно сто раз. Все равно, как и раньше, во время просмотра замираешь и боишься даже пискнуть, а еще буквально кожей ощущаешь присутствие инопланетного кровожадного монстра, на которого не действуют никакие аргументы.

Жилец / The Tenant (1976)

Самый жуткий фильм из знаменитой "квартирной трилогии" Романа Полански. Скромный и застенчивый парень по фамилии Трелковский арендует новую квартиру. Ему рассказывают, что девушка, которая жила в этой квартире, выбросилась из окна. Сам же Трелковский начинает замечать в соседях и самом помещении квартиры множество бытовых странностей. И подозревает, что предыдущая арендаторша захотела выйти в окно не просто так…

Фильмы доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Megogo, Ivi.ru, Okko.tv, Tvzavr.ru, в магазинах iTunes и Google Play, а также IPTV Ростелеком.

Автор: Леся Быкова16 июня 2017, 12:04

комментарии

Политика

Кремль дал совет Трампу перед встречей с "веселым" Порошенко
США выдумали требования для мира с Россией
Саакашвили пережил публичное унижение
Ответ России на агрессию США в Сирии вызвал истерику на Западе

Шоу-бизнес

Наследница Литвиновой отвернулась от мужчин вслед за матерью
Баскова обозвали безвкусной пустышкой
Супруга Преснякова: Господь Бог меня точно накажет
Дочь звезды "ВИА Гры" срочно госпитализировали

Проишествия

Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда
Свинья-убийца откусила фермеру гениталии

Lifestyle

Почему стоит смотреть сериал "Кремниевая долина"
За что любят хиты из 90-х
Михалков назвал запрет "Матильды" безумием
Дочь Апексимовой заставили плавать голой
Шоу-бизнес

Печальная участь обездвиженной дочери Баталова

Кто позаботится о прикованной к инвалидному креслу 49-летней наследнице актера
Шоу-бизнес

77-летняя Светличная о молодом муже

Актрисе льстит внимание юных ухажеров
Lifestyle

Пожилая жена Макрона в мини-юбке оседлала велосипед

64-летняя Брижит шокировала приморский городок Ле-Туке
Общество

Писательница Алексиевич оправдала убийц Олеся Бузины

По словам нобелевского лауреата, она понимает мотивы убийц

Гороскоп

Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни

Фоторепортажи

Знаменитые любители селфи
Николай Дроздов и его твари
Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь

Спорт

19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью
Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой
Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
Боксер Ковалев устроил скандал перед боем с американцем

Регионы

Трагичная история любви пропавших на Ладоге подростков
У заблудившегося в лесу Димы Пескова нашли новую болезнь
На Камчатке мать заморозила живого младенца в холодильнике
Последний удар током зацепер снял на свой телефон (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru