Морившая себя голодом ради любимого звезда "Физрука" показала парня-красавца

Звезда сериала "Физрук" похвасталась новым молодым человеком. Актриса Полина Гренц встречается с коллегой по цеху Дмитрием Сотниченко.

Знаменитость активно строит личное счастье. Звезда сериала "Физрук" даже участвовала в шоу "Холостяк", где боролась за сердце стоматолога Антона Криворотова. В этом состязании Полина Гренц проиграла другой красотке, Барбаре Пино. Впрочем, союз Криворотова и Пино не был долгим.

Новым возлюбленным Полины Гренц стал артист, известный по картинам "СеняФедя", "Туристическая полиция-2" и "Dетки", Дмитрий Сотниченко. В личном микроблоге актриса похвасталась снимком с возлюбленным. Звезда "Физрука" поинтересовалась у подписчиков, есть ли у нее и ее парня внешнее сходство.

"По-моему, вы созданы друг для друга..🙌🙈😍", "Я думаю, что вы молоды и прекрасны ❤️", "У обоих очень благородная внешность 😊", "Определенно!!!! Ух Поля, какую же шикарную девушку себе твой мужчина отхватил 👍👍👍", "Классно смотритесь вместе 🔥🔥🔥", "Не похожи, но красивые и подходите друг другу! 😍", – ответили Гренц обыватели.

Отметим, ранее Полина Гренц призналась, что страдала расстройством приема пищи. По словам Гренц, есть несколько видов этой болезни: анорексия, булимия и компульсивное переедание, и она столкнулась со всеми тремя. Звезда сериала "Физрук" начала морить себя голодом после замечания возлюбленного. Молодой человек намекнул, что Полине надо бы похудеть.