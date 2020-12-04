"Оскар" забуду на диване под утро!": получивший место по блату Малахов не на шутку раздухарился

По словам шоумена, в теленовеллу он попал по блату – благодаря дружбе с Тиной Канделаки. Съемки воодушевили Андрея Малахова. Звезда телевидения теперь ждет предложений от мэтров киноиндустрии: Никиты Михалкова, Федора Бондарчука и Анны Меликян.
"Уже представляю себя на церемонии "Ника", красной дорожке Канн и на вечеринке Vanity Fair со статуэткой "Оскар", которую забуду на диване под утро!" – не на шутку раздухарился Андрей Малахов.
В личном микроблоге шоумен опубликовал небольшой ролик, состоящий из фрагментов сериала "Чума". В кадре Андрей Малахов предстает в наряде европейского вельможи 17 века. Внимание привлек огромный накрахмаленный воротник телеведущего – раф.
По сюжету, героя Малахова подозревают в убийстве барона. Персонажа допрашивает стража. "Ты же вот этот: брат, сестра, мужа увел, детей спрятал, встречайте у нас в студии… Вот этот?" – узнает шоумена охранник.
Напомним, комедийный сериал "Чума" стартовал минувшей весной. Теленовелла рассказывает о жителях средневекового города Нищбург. Населенный пункт накрывает эпидемия страшной болезни. Главные роли в картине исполнили: Иван Охлобыстин, Зоя Бербер, Мария Горбань, Максим Лагашкин и другие. 30 октября свет увидел второй сезон картины.
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