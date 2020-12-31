Оценить масштаб проблемы: актер "Интернов" оголился на камеру

Актер запустил шуточный опрос в личном микроблоге. Исполнитель роли Бориса Левина в сериале "Интерны" поинтересовался, не толстый ли он. Дмитрий Шаракоис предоставил всего два варианта ответа: "да" и "очень". В итоге 75% участвующих в опросе проголосовали за второй.
Подписчики Дмитрия отметили, что из-за одежды сложно оценить масштаб проблемы. Дескать, чтобы точно говорить о наличии или отсутствии лишнего веса, надо посмотреть на обнаженного актера. Шаракоис не заставил долго ждать – артист записал видео, в котором раздевается под музыку. Отметим, что все самое интересное артист прикрыл забавной картинкой.
Напомним, Дмитрий Шаракоис сейчас живет в Великобритании. Жизнь эмигранта, по словам звезды сериала "Интерны", далеко не сахар. Первое время на чужбине российская знаменитость трудилась официантом и строителем. Актер даже зарегистрировал собственное ИП, чтобы принимать заказы на ремонт. О жизни в Лондоне Шаракоис рассказывает на собственном канале в "Ютуб".
В начале декабря Дмитрий Шаракоис поделился радостной новостью. Артист подписал эксклюзивный контракт с актерским агентством. Оказалось, что за 2020 год актер успел поработать в нескольких проектах в Европе и посотрудничать с компанией Netflix.
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