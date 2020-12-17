"Не вожусь больше": актер "Интернов" отказался от Асмус после совместной ночевки

Однажды, когда Шаракоис еще проживал в Москве, у него с ночевкой осталась Кристина Асмус. Наутро, выходя из квартиры, Дмитрий захватил с собой накопившийся мусор. Запирая дверь, актер попросил Асмус подержать пакет с отходами, так как не мог справиться с замком одной рукой.
Асмус отказалась помочь приятелю. Кристина заявила, что никогда в своей жизни не притронется к пакету с мусором.
Шаракоис был шокирован поведением коллеги по сериалу "Интерны". С тех пор он перестал отвечать на сообщения Асмус, отказался от дружбы с ней.
"И в принципе не вожусь больше с "прынцессами", – высказался Дмитрий в личном микроблоге.
Артист готов дружить с простыми девчонками. Заинтересованным в общении барышням знаменитость предложила написать в директ. Шаракоис отметил, что ищет вторую половинку с помощью современных технологий.
Как писали "Дни.ру", Дмитрий Шаракоис проживает в Великобритании. Артист не планирует возвращаться в Россию. Первое время на чужбине звезде сериала "Интерны" приходилось туго – он выживал, подрабатывая в ресторане и на стройке. Сейчас жизнь Дмитрия наладилась, он начал работать по профессии.
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