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Сериалы

"Утер всех": пострадавшая из-за насмешек звезда "Интернов" сообщила об успехах

Дмитрий Шаракоис. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Интерны" поделилась хорошими новостями. По словам Дмитрия Шаракоиса, в его актерской карьере началась светлая полоса.
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Артист, проживающий в Великобритании, отправил запрос в 95 местных актерских агентств. Три организации заинтересовались звездой "Интернов". С одной из компаний Дмитрий Шаракоис заключил эксклюзивный договор.

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В феврале россиянин уже побывал на кастинге, который прошел более чем успешно. Также Шаракоис успел поработать в Испании. Он исполнил небольшую роль в рекламном ролике для Евро-2020.

Похвастался Дмитрий сотрудничеством с компанией Netflix. Артист участвовал в озвучке фильма. Звезда "Интернов" не стала вдаваться в подробности, однако отметила, что компания подыскивала человека, который говорит по-английски с русским акцентом, и он подошел идеально.

Как писали "Дни.ру", Дмитрий Шаракоис переехал в Лондон в 2019 году. Туманный Альбион холодно встретил артиста. Первое время звезде "Интернов" приходилось работать официантом и строителем. Когда о сложном положении Дмитрия за рубежом стало известно в России, он превратился в предмет насмешек.

"То чувство, когда переживаешь за судьбу Шаракоиса больше, чем за свою", "На зависть хейтерам которые стебали Диму за работу строителя (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Нормально ты утер всех кто списал тебя как актера, очень рад за тебя. Я просто переживаю Голливуд, ахаха #МНЕНЕСТЫДНО, аж настроение поднялось...", "После черной полосы всегда приходит белая, главное дождаться", – радуются поклонники успехам Дмитрия Шаракоиса.

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Автор: 10 декабря 2020, 12:33 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
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Звезда "Интернов" пострашнела после разрыва с Тарасовой

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