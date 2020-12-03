Не нуждаются в поблажках: звезда "Сватов" разнесла идею Михаила Боярского

Михаил Боярский предложил ввести запрет на призыв артистов. Знаменитость считает, что армия мешает творческому развитию. С доводами народного артиста России не согласился актер сериала "Сваты" Николай Добрынин.
Сам Добрынин в советское время служил в войсках ПВО. Николай считает, что настоящий мужчина обязан отдать долг Родине. "При чем тут – артист человек или не артист?!" – удивилась звезда ситкома. Армия – важный период в жизни любого молодого человека.
Такого же мнения придерживается режиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко. Кинематографист отметил, творчески одаренным молодым людям служба не помеха. "После армии пусть становятся артистами сколько угодно", – рассудил Бортко.
Исключение, по мнению режиссера, могут составить, например, скрипачи. Музыкантам необходимо беречь руки.
Отметим, что против идеи Михаила Боярского выступил Владимир Винокур. Артист отметил, что армия не помешала его карьере. Он служил в Московском военном ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Знаменитость, отдавая долг родине, работала ведущим и певцом.
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