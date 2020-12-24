"Шла замученная, бледная": известный режиссер не узнал Боярскую при встрече

В 2021 году на телеканале "Россия 1" состоится премьера сериала "Седьмая симфония". Одну из главных ролей в телепроекте исполнила актриса Елизавета Боярская.
Боярская рассказала, как стала частью сериала "Седьмая симфония". Однажды после утомительного трудового дня Елизавета шла по улице Рубинштейна, что в Санкт-Петербурге.
"Шла замученная, бледная", – вспомнила Боярская.
По пути актриса встретила режиссера Александра Котта. Кинематографист не сразу узнал в уставшей женщине звезду кино. Знаменитости перекинулись парой фраз и разошлись по своим делам. Спустя час Елизавете позвонили и пригласили на пробы в новый сериал режиссера "Седьмая симфония". Котт утвердил актрису на роль флейтистки.
Сериал "Седьмая симфония" повествует о блокадном Ленинграде. 9 августа 1942 года в городе прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. Композиция транслировалась по радио и громкоговорителям городской сети. Лента Котта расскажет, что предшествовало этому историческому событию. Режиссер попытался показать, как сложно в военное время собрать оркестр.
По словам Елизаветы Боярской, она сразу согласилась на съемки в "Седьмой симфонии". Предки актрисы – блокадники.
Боярская долго готовилась к появлению в теленовелле. Актриса освоила флейту. Елизавета будет действительно играть на музыкальном инструменте. Знаменитость месяц репетировала дома, чем надоедала близким.
Популярные темы форума
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Дом 2
За что можно любить Россию?
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
Внучка вышла замуж за деда
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Телеконференция