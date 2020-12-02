"Это слишком сурово": ломанувшихся на перевал Дятлова туристов предупредили о смертельной опасности

По словам руководителя клуба спортивных путешествий "Спутник" Сергея Липина, к Новому году на перевале ожидается аншлаг: десятки туристов собираются навестить это таинственное место. Клуб организует три похода: в январе, феврале и марте.
Как заметил Липин, в смертельно опасный поход возьмут далеко не всех желающих. Только подготовленные и физически крепкие путешественники смогут увидеть место, где много лет назад произошла окутанная тайной трагедия.
"Некоторым приходится объяснять: „Лучше вы, ребята, сходите туда летом – зимой это слишком сурово", – сказал руководитель "Спутника". Уже открыта запись на летние туры.
Ломятся к горе Холатчахль члены турклуба "Романтик" Уральского федерального университета. К слову, именно в этом учебном заведении учились погибшие дятловцы. Уже готовы к походу участники снегоходного тура "Уральский Бермудский треугольник". Они собираются провести на месте реконструкцию страшной трагедии, произошедшей в 1959 году.
Отметим, финальная серия картины "Перевал Дятлова" удивила знатоков темы. В заключительном эпизоде сообщается, что группа туристов погибла после того, как их палатку раздавило пластом снега. Спасая раненых, путешественники умирают от холода.
Сход лавины – одна из множества версий гибели туристов. Существует также криминальная, техногенная и мистическая версии.
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