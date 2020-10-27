Обнародована дата выхода сериала "Перевал Дятлова" с Петром Федоровым

В эфире ТНТ стартует новый киносериал "Перевал Дятлова". Главную роль в картине исполнил Петр Федоров.

Драматический триллер режиссеров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова прольет свет на главную загадку СССР 1959 года. Картина "Перевал Дятлова" расскажет о гибели группы студентов на севере Свердловской области.

Актер Петр Федоров исполнил в сериале роль майора КГБ Олега Костина. Сценарий "Перевала Дятлова" сразу зацепил артиста. "И жанровым расширением, которое мне всегда интересно, и, самое главное, темой, которая мне близка", – отметил Петр.

По словам Федорова, "Перевал Дятлова" – это два фильма в одном. Первая сюжетная линия рассказывает о походе туристической группы. Вторая линия иллюстрирует то, что происходило уже после трагедии, а именно расследование Олега Костина.

Петр отмечает, что его герой Олег погружен в "пучину рефлексий". Персонаж не может простить себя, от чего очень страдает.

"Сейчас мне 38 лет, и я помню, как родители предупреждали меня о том, что с возрастом я буду иначе расставлять акценты. Возможности отмотать пленку назад не будет. И вот эта невозможность вернуться назад и простить себя может травмировать на всю жизнь любого из нас", – заметил Петр Федоров.

Сериал Перевал Дятлова выйдет на ТНТ 16 ноября. Картина будет транслироваться в 22:00 по мск.