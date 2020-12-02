Брак, заключенный в аду: союз принца Чарльза и Дианы был обречен на провал

Четвертый сезон сериала "Корона" напомнил всеми миру о трагическом союзе сына Елизаветы II и помощницы воспитателя Дианы Спенсер. Девушке было всего 20, когда она пошла к алтарю с 32-летним принцем Чарльзом. Неопытная Диана даже представить не могла, каким кошмаром для нее обернется этот брак.
Как сообщила журналистам брачный эксперт и по совместительству астролог Карен Муни, то, что эти отношения ждет печальный конец, понимали все в Кенсингтонском дворце, кроме разве что самой Дианы. Карен сотрудничала с домом Виндзоров, поэтому многое знает о жизни королевской семьи.
По словам Муни, у Дианы и Чарльза практически не было точек соприкосновения. "Она восхищалась им, а он был просто принцем Уэльским", - сказала сваха. Первое время принцесса не оценивала ситуацию трезво. "Для нее это было похоже на сказку", – сказала Карен.
Муни подчеркнула, что Чарльз не является злодеем в этой истории. Принц был несчастлив с женой. Его сердце принадлежало другой женщине - Камилле Паркер-Боулз. Положение наследника престола вынудило его жениться на Диане.
"От первого свидания до его предложения прошло пять месяцев, и они поженились через десять месяцев", – отметила сваха.
Эксперт назвал союз Чарльза и принцессы Дианы браком, заключенным в аду. Супруги не совпадали даже по гороскопу. Планеты на звездном небе предрекали паре провал.
Леди Ди всегда мечтала о любящей семье, в которой нуждалась с самого детства. Между тем сын королевы также понятия не имел, что такое родственная близость, ведь сам он вырос в атмосфере холодности и отстраненности.
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