"Может чего-то не хватить": опоздавшие к столу дети Климовой остаются ни с чем

Актриса призналась, что совмещать карьеру и материнство – задача не из легких. Екатерина Климова периодически терзается чувством вины.

У звезды кино и сериалов четверо детей. Первенца, Елизавету, актриса родила в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. От второго мужа, артиста Игоря Петренко, у Екатерины Климовой есть сыновья Матвей и Корней. В третьем браке знаменитость вновь стала мамой – на свет появилась очаровательная Белла. Отцом малышки является звезда кино Гела Месхи.

Из-за работы артистка вынуждена часто разлучаться с наследниками. Пока Климова на гастролях за ее чадами смотрят бабушка и няня. В школу детей Екатерины отвозит личный водитель. Знаменитость сделала все, чтобы жизнь отпрысков в ее отсутствие была комфортной. Между тем избавиться от чувства вины звезда пока не может.

"А для меня, как и для любой матери, самое тяжелое – разлука с ними. Ты постоянно что-то пропускаешь, не успеваешь, не додаешь своим любимым" – сказала Климова в свежем интервью.

Знаменитость подчеркнула, что завидовать ей не стоит. Актриса подчеркнула, что ее публичный образ – это всего-навсего красивая картинка, за которую она вынуждена постоянно расплачиваться.

Климова сообщила также, что смогла выстроить адекватный диалог с детьми. Отпрыски повзрослели и стали менее эгоистичны. Старшие дети помогают младшим с уроками, делятся одеждой и обувью.

Знаменитость считает себя строгой мамой. Ранее чада артистки жили строго по расписанию, однако в последнее время Екатерина позволяет детям некоторые вольности. Впрочем, наследники звезды кино и сериалов отлично усвоили правило: "Кто первый встал, того и тапки". Проспавший завтрак может остаться без лакомства.

"Знают, что, если опоздать к столу, может чего-то не хватить", – поведала Екатерина Климова.