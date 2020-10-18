"Все к лицу": Климова поменяла кирзовые сапоги на романтичное платье

В сериале "По законам военного времени" Екатерина Климова играет Светлану Елагину – следователя Днепропетровского УГРО, который на время боевых действий начинает работать в военной прокуратуре.
Создатели ленты "По законам военного времени" сразу отдали роль экс-дознавательницы Климовой. Екатерина идеально вписывалась в образ. Знаменитости необычайно шли кожаный плащ и кирзовые сапоги. Даже в военной форме артистка выглядела нежно и женственно.
Не менее очаровательно Екатерина Климова смотрится в легких девичьих платьицах. Фото, на котором знаменитость позирует в легком наряде в горошек, фанаты встретили с большим восторгом.
"Что не наденьте все к лицу потому что вы шикарная женщина 😘😘😘(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая красотуля, прям Чеховская дама с собачкой, люблю тебя катюша❤️❤️❤️😍😍😍❤️❤️❤️🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Климова взорвала сеть?!", "Екатерина Вы такая женственная, милая и безумно красивая на этом фото!💖👍👏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", – пишут комментаторы в фанатском инстаграм-аккаунте звезды.
Отметим, что Екатерина Климова обожает наряжаться. Артистка призналась в личном микроблоге, что лучшее лекарство от плохого настроения – это шоппинг. Делая покупки знаменитость избавляется от осенней хандры. "Лучший антидепрессант в любое время", – призналась звезда отечественных сериалов Екатерина Климова.
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