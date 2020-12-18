Отекающая Екатерина Волкова навсегда забыла о выпивке и сладком

46-летняя знаменитость соблюдает ряд ограничений, чтобы держать себя в форме. Актриса приветствует интервальное голодание. Только так, по мнению Екатерины Волковой, можно избавиться от лишнего в области талии.
"В 18 часов вечера заканчиваю все приемы пищи", – призналась артистка. До завтрака, который обычно у знаменитости начинается в 12:00, Волкова отказывает себе даже в легких перекусах. Екатерина считает, что ей очень повезло, ведь утром она не испытывает чувства голода. За день знаменитость ест всего дважды. В промежутке звезда позволяет себе яблоко.
Екатерина Волкова вообще не ест сахар. Из рациона она исключила даже мед. Сократила артистка употребление кофе, которое ранее пила в больших количествах. По словам звезды, страсть к этому напитку провоцировала панические атаки.
Ради идеальной фигуры Волкова старается не пить спиртные напитки. Впрочем, иногда по пятницам она делает исключение – расслабляется с бокалом хорошего вина. Женщинам за 40 Екатерина советует отказаться от соли, которая провоцирует отеки и чувство тяжести.
Звезда кино и сериалов пьет много воды. На площадке, в перерывах между, дублями артистка всегда просит принести попить. "Если пить мало, то тело и лицо моментально отекают. И кожа говорит спасибо за воду, так что выпить ее с утра – закон", – поведала Екатерина Волкова.
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