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Затаптывают: на лежащую под капельницей после шоу Малахова звезду

Затаптывают: на лежащую под капельницей после шоу Малахова звезду "Интернов" обрушилась новая беда

Юлия Юрьевна Назаренко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Интерны" потеряла покой. Юлия Назаренко-Благая рассказала "Дни.ру", что после выхода передачи Андрея Малахова в ее жизни то и дело возникают подозрительные личности. Некий адвокат пытается выдать себя за ее любовника.
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В конце октября старший сын актрисы Юлии Назаренко-Благой пришел в эфир ток-шоу "Прямой эфир", что выходит на телеканале "Россия 1". Отпрыск звезды сообщил ведущему Андрею Малахову, что его мать якобы состоит в секте и выгнала его из дома. Этот выпуск программы стал резонансным и спровоцировал травлю Юлии в Сети.

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Стресс сказался на здоровье звезды сериала "Интерны". Назаренко-Благая попала в больницу. Юлия не знает, сколько еще пробудет в медучреждении. Актриса пытается восстановить душевное равновесие. Окончательно оправиться звезде сериала "Интерны" не позволяют "непонятные личности", которые, как сказала сама артистка, слетелись на нее "как пчелы на мед".

После выхода шоу Малахова, с Назаренко-Благой связался некий адвокат. Имя защитника актриса называть не стала. Мужчина сделал артистке деловое предложение.

"Позвонил мне и предложил: будет ли мне интересно такое, чтобы пропиарить нашу якобы любовную связь", – сказала Юлия.

Актриса не сразу поняла, что собеседник говорит серьезно. "Но это такой бред. Это настолько не соответствует моим внутренним духовным и моральным установкам. Я подумала, что человек шутит. Но, по всей видимости, все-таки не шутит. По всей видимости, он реально что-то хочет такое сделать", - рассудила звезда сериала "Интерны".

Юлия Назаренко-Благая добавила, что этот адвокат участвовал в передаче Малахова и яростно ее защищал. В студии мужчина заявил, что актриса является его клиенткой.

"Я хочу заявить, что я этого человека в жизни своей видела четыре раза. Он не является моим адвокатом. Если он будет делать какие-то заявления, что он в связи со мной в любовной, – это полный бред", – заметила артистка.

Юлия уверена, что какой-то пройдоха просто-напросто пытается сделать себе имя. "Я очень прошу прекратить травлю на меня. Я прошу. По-человечески прошу не пользоваться мною как медийной личностью, чтобы самому на этом заработать пиар себе и славу. К тому, что я достигла, я шла своим трудом", – сказала Назаренко-Благая.

Актриса попросила не слушать сплетни. Любые заявления о ней от третьих лиц – заведомо неправдивые.

"Я прошу перестать меня топтать, затаптывать, ездить по мне танками. Это невозможно. Я лежу в больнице под капельницей сейчас и узнаю какие-то вещи. Я никому не пожелаю того, что сейчас я прохожу и испытываю. Как плачет мой младший сын от того, что мама в больнице. Люди, одумайтесь", - взмолилась звезда сериала "Интерны".

Автор: 6 ноября 2020, 17:32

комментарии

Ответить:

Алиса
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Гость
Люблю Андрея Николаевича 😘😘😘😘😘😘
Юля! Я очень хочу чтобы Вы порвали этих мужиков .. Какой то адвокат Максим , который обиженный и ходит на все ток шоу , особенно его любовь к программе Давай Поженимся , теперь Малахов , потом у Борисов ... Вы когда его выбирали не могли по симпатичнее найти
Алиса
Ответить
Гость
Люблю Андрея Николаевича 😘😘😘😘😘😘
Бедный Максимилиан ...
Алиса Гость
Ответить
Гость
Бедный адвокат , теперь он прийдет и будет требовать ДНК , что этот Коля его ребёнок
Нет , и малахов тоже потребует Днк
Гость
Ответить
Бедный адвокат , теперь он прийдет и будет требовать ДНК , что этот Коля его ребёнок
Гость
Ответить
Люблю Андрея Николаевича 😘😘😘😘😘😘
Гость
Ответить
Вчера на лубянке парня видела ввиде Христа , а этот адвокат защищает этого парня.. Адвокат который ходит и ищет невесту .. Какой он адвокат?
Гость
Ответить
У меня вопрос , кто такой адвокат и зачем она его пиарит ? Он же глупый, на лице написано - недоебит .. Походу в сексе хорош, чтобы Юлю защищать она ему дала , а потом он выдвинул свои условия
Гость
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Даже страшно что её ждёт ...... Обиженные мужики хуже баб
Гость
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Понять не могу ... Люди , Вы реально думаете - что все Правда ????? Адвокат скорей всего без статуса , а малахов сектант
Гость
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Я в шоке мужики как инвентарь - теперь оказывается чтобы оказать юридические услуги с ними надо спать ... Этот адвокат походу агрегат
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