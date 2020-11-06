Затаптывают: на лежащую под капельницей после шоу Малахова звезду "Интернов" обрушилась новая беда

Звезда сериала "Интерны" потеряла покой. Юлия Назаренко-Благая рассказала "Дни.ру", что после выхода передачи Андрея Малахова в ее жизни то и дело возникают подозрительные личности. Некий адвокат пытается выдать себя за ее любовника.

В конце октября старший сын актрисы Юлии Назаренко-Благой пришел в эфир ток-шоу "Прямой эфир", что выходит на телеканале "Россия 1". Отпрыск звезды сообщил ведущему Андрею Малахову, что его мать якобы состоит в секте и выгнала его из дома. Этот выпуск программы стал резонансным и спровоцировал травлю Юлии в Сети.

Стресс сказался на здоровье звезды сериала "Интерны". Назаренко-Благая попала в больницу. Юлия не знает, сколько еще пробудет в медучреждении. Актриса пытается восстановить душевное равновесие. Окончательно оправиться звезде сериала "Интерны" не позволяют "непонятные личности", которые, как сказала сама артистка, слетелись на нее "как пчелы на мед".

После выхода шоу Малахова, с Назаренко-Благой связался некий адвокат. Имя защитника актриса называть не стала. Мужчина сделал артистке деловое предложение.

"Позвонил мне и предложил: будет ли мне интересно такое, чтобы пропиарить нашу якобы любовную связь", – сказала Юлия.

Актриса не сразу поняла, что собеседник говорит серьезно. "Но это такой бред. Это настолько не соответствует моим внутренним духовным и моральным установкам. Я подумала, что человек шутит. Но, по всей видимости, все-таки не шутит. По всей видимости, он реально что-то хочет такое сделать", - рассудила звезда сериала "Интерны".

Юлия Назаренко-Благая добавила, что этот адвокат участвовал в передаче Малахова и яростно ее защищал. В студии мужчина заявил, что актриса является его клиенткой.

"Я хочу заявить, что я этого человека в жизни своей видела четыре раза. Он не является моим адвокатом. Если он будет делать какие-то заявления, что он в связи со мной в любовной, – это полный бред", – заметила артистка.

Юлия уверена, что какой-то пройдоха просто-напросто пытается сделать себе имя. "Я очень прошу прекратить травлю на меня. Я прошу. По-человечески прошу не пользоваться мною как медийной личностью, чтобы самому на этом заработать пиар себе и славу. К тому, что я достигла, я шла своим трудом", – сказала Назаренко-Благая.

Актриса попросила не слушать сплетни. Любые заявления о ней от третьих лиц – заведомо неправдивые.

"Я прошу перестать меня топтать, затаптывать, ездить по мне танками. Это невозможно. Я лежу в больнице под капельницей сейчас и узнаю какие-то вещи. Я никому не пожелаю того, что сейчас я прохожу и испытываю. Как плачет мой младший сын от того, что мама в больнице. Люди, одумайтесь", - взмолилась звезда сериала "Интерны".