"Я готов провалиться сквозь землю": экранный муж испытывает страх перед Меган Маркл

В американском юридическо-драматическом телесериале Патрик и Меган играли влюбленных. Герои знаменитостей в "Форс-мажорах" становятся мужем и женой. Совместная работа сблизила Маркл и Адамса.
Даже после завершения проекта артисты продолжали общаться. Актер был приглашен на королевскую свадьбу Меган Маркл и принца Гарри, которая проходила в Лондоне, в Часовне Святого Георгия. На торжество Патрик Джей Адамс приезжал с супругой Тройэн Беллисарио.
Между тем в свежем интервью Патрик признался, что теперь побаивается Меган. Артист хочет позвонить подруге, как он часто делал ранее. Однако, с тех пор, когда та стала членом королевской семьи, он не знает, что сказать ей в трубку. "Честно говоря, мне кажется, я напуган", – заметил актер.
Звезда сериала "Форс-мажоры" связывалась с супругой британского принца в мае 2019 года. Патрик Джей Адамс поздравлял экс-коллегу с рождением первенца. Спустя время артист тоже стал папой.
Как сообщил Адамс, тогда он и Маркл обменялись сообщениями и подарками для детей. От происходящего звезде сериала было не по себе. "Я думаю, это чистый страх. Я готов провалиться сквозь землю, когда говорю об этом", - туманно высказался артист.
Актер сериала "Форс-мажоры" отметил, что переживает, когда СМИ публикуют неправдивую информацию о его подруге. Патрик Джей Адамс знает Меган Маркл как сострадательного человека с добрым сердцем.
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