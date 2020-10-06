Депрессия и комплекс маленького человека: актер "Ольги" сообщил о моральном разложении

Романович полгода ютился в хостеле. По словам Сергея, тогда он был внутренне потерян, страдал бессонницей и принимал снотворное. "Постоянное ощущение слабости в теле, апатия, потеря интереса ко всему, что тебя окружает, моральное разложение – мало приятного", – вспомнила симптомы депрессии звезда сериала "Ольга". В болезненном состоянии артист находился целый год.
К счастью, Романович вовремя опомнился. Артист понял, что у него проблемы и честно признался себе в этом. Осознание происходящего помогло звезде сериала "Ольга" прийти в норму. Также неоценимую помощь Романовичу оказал друг, который поддержал в трудный момент.
Сергей в последнее время практически не снимается. Не так давно артист принял ислам и начал искать себя в бизнесе. Романович не скрывает, что к актерству у него особое отношение. Собственную любовь к этой профессии артист называет болезненной.
По словам Сергея, он всегда нуждался в признании и, наверное, поэтому хотел посвятить себя кино. Звезда сериала "Ольга" невысокая – 165 сантиметров. Романович полагает, что из-за роста страдает комплексом маленького человека. Артисту постоянно хочется быть в центре внимания, везде оказываться первым.
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