"Перевал Дятлова": звезда кино Петр Федоров раскроет тайну загадочных смертей

"Перевал Дятлова" – это триллер. Одну из главных ролей в картине исполняет популярный актер, звезда фильмов "Мамы", "ДМБ" и "Елки 2" Петр Федоров. Мировая премьера телепроекта состоится в ноябре 2020 года.
По задумке создателей, сериал "Перевал Дятлова" будет включать в себя две равноценные сюжетные линии. Каждой сценаристы отвели по четыре эпизода. Они будут чередоваться, так у аудитории сложится полная картина произошедшего. Первая сюжетная линия – это реконструкция самого похода и подготовки к нему. Вторая – расскажет о событиях, которые происходили уже после трагедии, а именно о расследовании майора КГБ Олега Костина.
По словам продюсера Евгения Никишова, работая над "Перевалом Дятлова", сценаристы досконально изучили дневники погибших студентов, получили доступ к закрытым материалам дела 1959 года и доследования 2000-х годов.
"В развязке зритель получит ответ на главный вопрос – что случилось со студентами в ночь на 2 февраля 1959 года на горе Холатчахль", - подчеркнул Евгений Никишов.
Напомним, в 1959 году в Свердловской области произошла трагедия. Группа студентов из девяти человек во главе с Дятловым Игорем, отправившаяся в поход, погибла. По официальной версии, туристов погубило стихийное бедствие. Между тем есть мнение, что в этой истории не обошлось без мистики.
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