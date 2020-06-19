Звезда "Игры престолов" Софи Тернер перестала прятать внушительных размеров живот

Слухи о том, что 24-летняя актриса и 30-летний музыкант Джо Джонас станут родителями, появились в феврале. О беременности Софи Тернер проговорилась ее подруга. Приятельница сказала, что знаменитости очень обрадовались новости о скором пополнении.
Звезда сериала "Игра престолов" комментировать утечку информации не стала. Меняющуюся фигуру Софи скрывала под свободными нарядами.
Прятать растущий живот у Тернер получалось до мая. Тогда репортеры сфотографировали артистку во время прогулки с супругом. Даже мешковатая одежда не помогла скрыть тот факт, что совсем скоро у Софи и Джо будет первенец.
Впрочем, судя по свежим снимкам, которые появились в Сети, звезде "Игры престолов" надоело делать секрет из своей беременности. Артистка прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в обтягивающих леггинсах и коротком белом топе. Одежда обрисовывала внушительных размеров живот. На плечи знаменитость накинула жакет, который, как показалось, только подчеркивал перемены в фигуре.
Отметим, что молчание Софи Тернер удивляет фанатов. До беременности актриса с удовольствием делилась с поклонниками даже незначительными радостями. Звезда сериала "Игра престолов" публиковала снимки с двух своих свадеб. Софи и Джо устроили два праздника: скромный в США и пышный во Франции.
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