Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер родила первенца известному музыканту

Звезда сериала "Игра престолов" впервые стала мамой. Исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер и ее малыш уже дома.

Голливудская знаменитость родила дочь в одной из клиник Лос-Анджелеса. Кроха появилась на свет в минувшую среду, 22 июля. Тернер и ее близкие скрывали радостное событие от общественности.

Софи и наследница, которую, как говорят, назвали Уилла, уже дома. Рядом со звездой сериала "Игра престолов" находится муж – известный музыкант Джо Джонас. Супруги ответственно придерживаются карантинных мер, опасаясь коронавирусной инфекции.

Напомним, что слухи о беременности Тернер возникли минувшей зимой. Американские таблоиды сообщали о скором прибавлении в семействе, ссылаясь на анонимные источники.

Софи и Джо комментировать информацию отказывались. Впрочем, долго утаивать интересное положение артистка сериала "Игра престолов" не смогла: папарацци сфотографировали знаменитость с большим животом.

Напомним, что актриса Софи Тернер и музыкант Джо Джонас стали мужем и женой летом 2019 года. Влюбленные, которые вместе почти пять лет, сыграли сразу две свадьбы.

Многие поклонники не верили в серьезность романа звезд. В списке любовных побед Джо Джонаса такие знаменитости, как Тейлор Свифт, Деми Ловато и Джиджи Хадид.