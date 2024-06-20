Кто получил Оскар рынка недвижимости?

Премия "Рекорды Рынка Недвижимости" наградила лучшие проекты и компании 2024 года



В Москве прошла юбилейная 15-я церемония награждения премии "Рекорды Рынка Недвижимости". В ней приняли участие более 300 номинантов из 25 регионов России. Каждый год премия является знаковым событием отрасли и собирает рекордное количество номинантов, партнеров и гостей.



Победители премии формируют рейтинг лучших объектов недвижимости, который является ориентиром для покупателей. Конкурс определил лучших игроков рынка недвижимости 2024 года. Генеральный партнер премии — "Ретерра". Ювелирный партнер – модный дом YANA.

Наградами жюри были отмечены новые проекты, которые станут символами времени, меняя облик городов и создавая новые точки притяжения.

GRAND PRIX получил Клубный дом "Империум" от компании Vesta Development, который отражает высокие стандарты и инновационный подход. Проект собрал наибольшее количество голосов во время электронного голосования на сайте премии. "Империум" сохраняет чувство приватности и исключительности через лимитированное количество лотов. Каждая деталь архитектурного образа продумана в сотрудничестве с ведущими архитекторами. Современное инженерное оснащение обеспечивает безопасность и комфорт, а двухуровневый подземный паркинг с ультрасовременной автомойкой — эксклюзивная особенность для резидентов.

Аналитики отметили, что большей популярностью сегодня пользуются премиальные новостройки, расположенные в ЦАО или ЗАО: самые привлекательные – Якиманка (38%), Тверской район (20,5%) и Хамовники (17%).

ЖК "TITUL на Серебрянической" победил в номинации "Новостройка Москвы премиум-класса №1". Это готовые клубные дома на набережной с роскошными видами на Кремль, Зарядье, реку и высотку на Котельнической. В проекте представлен эксклюзивный формат жилья для столицы – двухэтажные видовые пентхаусы с отдельным входом с каждого этажа и открытыми террасами. Тихий, привилегированный центр, интерьеры лобби от знаменитого архитектурного бюро Aedas, приватный клабхауз для резидентов, подземный паркинг и просторный личный сад, можно считать исключительностью роскошью для центра города.

Sezar City – начало реорганизации масштабного проекта застройки в 2 км от Москва-Сити. На территории более 20 га компания Sezar Group планирует построить 3 жилых комплекса, бизнес-центр, фитнес-центр с бассейном, фудмолл и образовательный центр. Уже сейчас первый из комплексов получил награду "Новостройка Москвы бизнес-класса №1". По совокупности критериев в нем есть все преимущества концепции "бизнес-класс без компромиссов". При этом у девелопера, задача шире. Этим проектом открывают строительство района последнего поколения с организацией сбалансированной среды.

В категории комфорт-класс победа досталась новому проекту "РГ – Девелопмент". ЖК "Семеновский Парк 2" получил награду в номинации "Новостройка Москвы комфорт-класса №1". Авторы проекты отметили, что создали уникальный жилой комплекс, который отвечает всем требованиям современного человека. Хорошее расположение вблизи ЦАО рядом с Измайловским парком, стильная архитектура, дизайнерские лобби, привлекательная цена – это причины, по которым большинство покупателей выбрали и выбирают его для жизни. Проект в полной мере заслуживает победы, здесь также будет действовать центр творчества для детей и молодежи заслуженной артистки России Натальи Просековой, откроется детский сад и начальная школа.

ТРЕНДЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

Одной из наиболее заметных тенденций эксперты считают увеличение спроса на элитное жилье в Москве, о чем говорит рост количества сделок на этом рынке. В этом году на премии было представлено много уникальных проектов премиум-класса.

Премиальный жилой комплекс "Театральный квартал" концерна "КРОСТ" признан лучшим в номинации "Жилой квартал премиум-класса №1". "Театральный квартал" в Щукино, это симбиоз истории и современности, он возводится по авторскому архитектурному проекту в неоклассическом стиле. Архитектурное великолепие в духе сталинского неоренессанса "Театральный квартал" вдохновлён наследием величайших архитекторов советской эпохи — Щусева, Жолтовского и Фомина. Комплекс включает четыре высотных корпуса, каждый из которых носит имя знаменитых мастеров. Проект воплощает стиль сталинского ампира, сочетающий в себе аристократизм и исключительное качество.

За год спрос на элитные новостройки увеличился в 3,8 раза по данным IRN.ru. Аналитики объясняют это стремлением покупателей сохранить сбережения в привычном сегменте на фоне волатильности курса рубля и общей экономической ситуации. Основные требования – локация объекта, качественные характеристики проекта, видовые характеристики, инженерия

"Премьерой года премиум-класса №1" стал "Дом 7 Даниловский" (C0LDY)– новый премиальный проект для ценителей тишины и приватности. Жилой комплекс расположен в тихом уголке "старой Москвы" – Даниловском районе. Автором архитектурной концепции выступило бюро "Остоженка". Характерная черта жилого комплекса – все три его корпуса объединены между собой теплыми стеклянными галереями, позволяющими пользоваться всей внутренней инфраструктурой, не выходя на улицу. На первых этажах расположатся разнообразные сервисы: фитнес-зал, ресторан, детские игровые зоны, коворкинг, лаунж-зоны и многое другое. На приватной территории в 1 га раскинется ландшафтный парк.

Премиальный дом KING & SONS от OCTOBER GROUP был удостоен звания "Клубный дом №1 в Москве". Уникальное расположение проекта сформировало его ключевую особенность – наличие террас в 86 из 117 квартир. Это единственный проект с прямыми видами на МГУ, окруженный парками и садами. На площади в 0,3 га расположатся спортивные и детские зоны, спортзал и терраса с кинотеатром на эксплуатируемой кровле. Современный дизайн с элементами японской архитектуры – от NIKKEN, адаптация – GAFA Architects.

FORIVER Residence – первый в линейке премиум-класса комплекс "Инграда", строительство которого ведется в рамках крупного совместного с городом проекта. Здесь также будет создан большой спортивный кластер, центром которого станет новый стадион "Торпедо". Основной особенностью этого квартала, помимо собственной набережной и качественных характеристик проекта, является локация – он расположен всего в 4 км от Кремля. Проект получил награду "Клубная резиденция".

hideOUT – флагманский премиальный проект компании Dominanta стал победителем сразу в двух номинациях: "Инфраструктура Объекта №1" и "Лучшее благоустройство проекта". Одним из его ярких достоинств станет SocialHUB – 16 дополнительных пространств для отдыха в кругу семьи и друзей, занятий спортом и удаленной работы. SocialHUB расположится на мосту, соединяющем башни на высоте 22 этажа, и будет доступен только резидентам и их гостям. А его обслуживание будет полностью бесплатным для жителей – средства на его содержание обеспечат доходы от аренды коммерческих помещений на первом этаже.

"Родина Парк" от Группы "Родина" – премиальный мультиформатный кластер прямо у входа в крупнейший природный заказник Москвы "Долина реки Сетунь" получил награду "Мультиформатный объект премиум-класса №1". В проекте помимо жилых корпусов, делового центра, многофункционального комплекса и ритейла появится собственный центр биохакинга. Уникальная особенность проекта – 3 формата для жизни: здесь есть 3 клубных дома средней этажности от 11 до 19 этажей, 2 высотных дома 34 и 35 этажей, а также главная изюминка проекта – 15 таунхаусов с эксплуатируемыми крышами и палисадниками.

Победитель в номинации "Жилой комплекс бизнес-класса №1" – MYPRIORITY Paveletskaya от ГК "Гранель" объединяет изысканность и минимализм, комфорт и роскошь – лучшие привилегии бизнес-класса в центре Москвы. С верхних этажей MYPRIORITY Paveletskaya откроются живописные виды на историческую часть столицы и Москву-реку, которыми можно будет любоваться благодаря панорамному остеклению. Автор проекта – заслуженный архитектор РФ Владимир Плоткин.

Сегодня Павелецкая – это динамично развивающийся кластер будущего, где создается множество новых жилых и деловых проектов. Небоскребы HIGH LIFE выделяются в своем окружении современной архитектурой, продуманной инфраструктурой и качественным благоустройством. В квартале будущие резиденты смогут комфортно жить и проводить время с семьей. HIGH LIFE от PIONEER был назван "Лучшим жилым комплекс на Павелецкой".

В престижных Хамовниках после редевелопмента откроется клубный деловой центр "Плющиха’55" (Сanary reDevelopment). Он стал победителем в номинации "Бизнес-Центр в Хамовниках №1". Фасад в неоклассическом стиле, качественные дорогие материалы, офисы от 35 до 600 кв.м. и роскошный коммерческий пентхаус с террасой создают отличные условия для продуктивной работы. Первый этаж спроектирован для видового ритейла на 1-й линии улицы Плющихи. Стоит также отметить удобное расположение рядом с ведущими бизнес-центрами Москвы, что обеспечивает отличную транспортную доступность.

АРХИТЕКТУРА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Покупатели отмечают необычную архитектуру и функциональность проектов. Победителями премии 2024 года стало много проектов – архитектурных открытий.

Ведущие отечественные премии в сфере недвижимости служат в первую очередь ориентиром для покупателей. Конкуренция на рынке новостроек довольно высокая, в условиях которой клиентам сложно найти подходящий вариант и принять верное решение. Жюри профессиональных конкурсов упрощает данную задачу, непредвзято выявляя самые достойные объекты. Премия "Рекорды Рынка Недвижимости" входит в число самых статусных в Москве и России в целом.

Самый высокий в России строящийся небоскреб "Дом Дау" получил награду за лучшую концепцию проекта на рынке первичного жилья столицы. Результат основан на народном голосовании и оценке профессионального жюри. Кроме того, спецприз "Девелопер новой волны" завоевала ГК Сумма элементов, реализующая премиальный небоскреб "Дом Дау". Присуждение этого звания объясняется передовыми технологиями, которые компания применяет в сфере проектирования, строительства и маркетинга.

Еще один высотный проект стал победителем в номинации "Небоскреб №1". "River Park Кутузовский" – жилой-комплекс премиум-класса, реализующийся в концепции Family Premium от Aeon Девелопмент. Всё необходимое для комфорта всех членов семьи сконцентрировано в рамках одного проекта. Благоустройство, клубная инфраструктура, инженерные системы. Залогом успеха стали и локация в районе Дорогомилово: на первой линии Москвы-реки напротив Москва-Сити, и само качество продукта: высота потолков, заведомо выше стандартов премиум-класса, окна шириной до 3 м, видовые террасы и балконы, широкий выбор планировок от студий до пентхаусов и все виды отделки с умным домом.

Сверхквартал небоскребов Upside Towers – жилой проект нового формата стал победителем в номинации "Жилой квартал Москвы премиум-класса №1". В этом проекте Upside Development учли потребности горожан, для которых важны не просто квадратные метры, а философия жизни. Концепция основывается на прочном базисе комфорта и безопасности, которые обеспечивают технологические решения. "Начинка" проекта представлена множеством сервисов и объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, обеспечивая разнообразие сценариев жизни покупателей.

Награда "Архитектура Объекта №1" досталась новому проекту Samolet Select. Уникальный выразительный образ ЖК NOVA проявляется в архитектурных решениях и отделке зданий. Башни облицованы кирпичом бежевого оттенка и украшены сверху бронзовыми панелями. Вершины зданий как бы распадаются на фрагменты, благодаря чему появляются террасы с впечатляющими видами на московские пейзажи. Лоджии и балконы служат дополнительной буферной зоной между жилыми помещениями и внешней средой.

Уже в который раз жилой квартал на Москве-реке "Береговой" от девелоперской компании "Главстрой" стал победителем в номинациях премии "Рекорды рынка недвижимости". В этом году он заслуженно признан "Лучшим жилым комплексом у воды", благодаря расположению на первой береговой линии выход из лобби корпусов ведет прямо на пешеходную набережную, а из 90% квартир видовой секции открывается потрясающая панорама Москвы-реки и небоскребов Сити. Да и сама архитектурная концепция этого премиального проекта напрямую связана с водой: фактурное остекление фасадов создает уникальный эффект "течения реки".

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ ПОДМОСКОВЬЯ

"Новостройкой Подмосковья №1" назвали ЖК "Тетрис" от компании "Садовое кольцо" в Красногорске – это уникальное сочетание яркой архитектуры, насыщенной инфраструктуры и выгодной локации. В проекте планируется строительство девяти жилых корпусов и большого образовательного комплекса на 420 мест. У ЖК отличная транспортная доступность — расстояние до МКАД всего 5 км, до метро "Митино" можно доехать за 15 минут. В двух минутах от комплекса находится станция МЦД. Преимуществом проекта станет и зеленое окружение – рядом находится 5 крупных парков.

В номинации "Клубный поселок №1" победа досталась премиальному клубному поселку "Papushevo Park". Это уникальное пространство нового поколения с богатой инфраструктурой. Композиция поселка выдержана в едином архитектурном коде. Эксклюзивные резиденции и более 30 современных локаций для отдыха, творчества, обучения и занятий спортом представлены в стиле хай-тек с роскошными изящными формами. На территории 100 Га с обширным лесным массивом сочетаются гармония жизни на природе и преимущества города.

Жилой комплекс бизнес-класса в центре г. Мытищи "КИТ 2" (СЗ "ЖК Кит") находится в шаговой доступности до объектов всей необходимой социальной и транспортной инфраструктуры, а также культурного центра города. Стильный архитектурный облик, продуманная квартирография, эргономичные планировки, современные технологические решения, закрытая внутренняя территория "без машин" и эксклюзивно разработанное благоустройство – все это позволило проекту стать победителем в номинации "Хит продаж".

В 2024 году индивидуальное жилищное строительство по-прежнему остаётся популярным направлением. Многие стремятся иметь собственный дом, коттедж или таунхаус. Наблюдается устойчивый тренд на переход к комфортной жизни вне больших городов. В премии этого года было много проектов загородной недвижимости самых разных форматов.

"Резиденция Булатово" – коттеджный поселок бизнес-класса, концепция которого формирует уникальное пространство, где дома и общественные территории создают высокий уровень комфорта загородной жизни. На территории 43 га кроме 580 домовладений размещается почти километровый прогулочный бульвар с фонтаном и детскими и спортивными площадками, частный детский сад, фитнес центр с бассейном, минимаркет, салон красоты, ресторан, досуговый центр, футбольный стадион. На территории благоустроена лесопарковая зона. Проект стал победителем в номинации "Коттеджный поселок №1"

Семейный квартал бизнес-класса на западе столицы Riga Hills был назван "Объект для инвестиций №1". Это новый формат малоэтажного строительства. Насыщенная инфраструктура для резидентов – закрытые дворы с авторским благоустройством, парадные лобби и коллекция просторных планировочных решений. Riga Hills – идеальная альтернатива загородному дому в престижной и быстроразвивающейся локации (Новорижское шоссе) с доступным бюджетом для инвестиций.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ

В премии были отмечены проекты, которые будут интересны не только для постоянного места жительства, но и для инвестиций. "Сигма Силино" (ГК Sigma Projects) получил награду в номинации "Апартаменты для жизни и инвестиций №1". Перспективная локация – рядом "Технополис Москва" (Алабушево), высокий спрос на аренду качественного жилья и дефицит предложений. Резиденты технополиса – компании из сферы нанотехнологий, микроэлектроники и биофармы. Инфраструктура: СПА, бассейн, конференц-зал, коворкинг, фитнес, ресторан, лаунж-терраса, салон красоты, магазины и многое другое. Круглосуточный отельный сервис и программы доходности для инвесторов от УК 25/7.

В премии "Рекорды Рынка Недвижимости" представлены не только московские, но и проекты из 25 регионов России.

Жилой комплекс "Счастье в Кольцово" (Новосибирск) – проект переменной этажности, который строится в экологически чистом районе наукограда от Группы "Эталон" стал победителем в номинации "Выбор покупателя". Он органично дополнит сложившийся уровень городской среды с развитой социальной, спортивной и образовательной инфраструктурой. Здесь предусмотрены квартиры самых разных форматов: от уютных и эргономичных вариантов до просторных квартир с европейскими планировками, включающими кухню-гостиную и гардеробную, а также двухуровневые квартиры с террасами.

Уже не в первый раз самый яркий комплекс в центральном районе Сочи парк-отель Azimut Plus Residence заявляет о себе на премии "Рекорды Рынка Недвижимости" и по праву получает признание жюри. Проект стал лучшим в номинации "Выбор инвестора в курортной недвижимости №1". Концепция комплекса влюбляет, ведь его уникальность вне конкуренции по многим факторам, начиная со значимой для города истории бывшего санатория "Нева". Богатый реликтовый парк на огромной территории 4,7 га придает комплексу особую ценность.

Компания LeePrime Group впервые принимает участие в конкурсе с премиальным проектом сервисных апартаментов LeePrime Residences, который стал "Региональным Объектом №1". Высокая оценка проекта – результат работы большой команды. Проект, который был предложен конкурс соединил в себе все составляющие успеха: локация, изысканный стиль в интерьере, но главное – персонализированный подход к каждому гостю и резиденту и высокие стандарты сервиса. "Мы убеждены, что это именно та недвижимость, которая создает наследие и является надежным инструментом выгодных инвестиций", – отметила генеральный директор LeePrime Group Лилия Дорохина.

Туристический отель для семейного отдыха Livingston Grand Resort & SPA (СочиОйлСтрой) на первой береговой линии в центральной части Сочи стал победителем в номинации "Курортная недвижимость №1". Огромная по площади территория (5,6 га) продумана до мелочей ведущим бюро по ландшафтному дизайну "Scape" с многолетним международным опытом. Дизайнерские и архитектурные решения строго соответствуют премиальному уровню отеля. Проект разработан и контролируется архитекторами всемирно известной компании "Haast". На территории есть три ресторана, спа-центр более 2500 м2, конгресс центр и самый большой в Сочи открытый подогреваемый бассейн.

Второй год гостиничный комплекс премиум-сегмента "Нескучный сад" от федерального девелопера "Неометрия" (входит в инвестиционный холдинг Alias Group) получает победу. Проект выиграл в номинации "Гостиничный комплекс №1", а также стал финалистом в номинации "Объект 5 звезд". "Нескучный сад" расположен в Сочи на территории 4,5 га. Это первый объект в портфеле "Неометрии" в сегменте гостиничной недвижимости. Сервис, соответствующий российским и европейским стандартам, для резидентов комплекса предоставит управляющая компания с функциями отельера ZONT Hotel Group. Ландшафтное бюро Scape спроектировало концепцию благоустройства. Разработкой дизайна внутренних помещений занимается международная студия дизайна и архитектуры "Сестры Сундуковы". Ивестиционная привлекательность проекта ежегодно растет вместе с развитием города Сочи, как горноклиматического и бальнеологического курорта.

Очередной амбициозный проект от ГК "Интеллект" заявил о себе в Крыму. В этом году группа компаний представила на премии Жилые кварталы "Парковая Резиденция", которые заслуженно получили победу в номинации "Лучший жилой комплекс у моря" и стали финалистом в номинации “Концепция проекта №1”. Природные фактуры и материалы корпусов проекта гармонично вписываются в естественное пространство реликтового дендропарка, создавая современную городскую среду. Уже в ближайшем будущем "Парковая Резиденция" станет архитектурным украшением курортной Алушты.

Sea Breeze Resort от Agalarov Development – премиальный морской курорт и жилой комплекс на живописном побережье Каспийского моря в получасе езды от центра Баку, и в 20 минутах от аэропорта стал победителем в номинации "Объект 5 звезд". Внутри проекта созданы все условия для круглогодичного проживания и отдыха: резиденции и апартаменты, отели, пляж, школа и детский сад, бары и рестораны, фитнес, wellness и оздоровительный центры. В скором времени одной из главных жемчужин не только Sea Breeze, но и всего Азербайджана станет Caspian Dream Liner – 11-этажный апарт-отель в форме лайнера, построенный на искусственном острове.

EFFECT development стал победителем в номинации "Девелопер года. Республика Дагестан"—мультирегиональный застройщик из Санкт-Петербурга. Дебютный проект компании – жилой квартал "Гранатовый" — является флагманом масштабной федеральной программы по комплексному развитию территории в микрорайоне "Южный" г. Дербент. Кроме того, более 50% ипотечных сделок в регионе за 2023 год – сделки компании EFFECT development* в рамках реализации ЖК "Гранатовый" (по данным сервиса Продома.дом.рф). Девелопер активно участвует в развитии социальных проектов в регионе. Является официальным партнером Национальной футбольной лиги Дагестана и Дагестанской лиги КВН.

РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

"Лучшим жилым комплексом Дербента" был назван ЖК "Камелия" (СЗ Элитстрой) уникальность проявляется в сочетании современных архитектурных решений и локации в древнем Дербенте, в пешей доступности от моря. Проект включает в себя два корпуса переменной этажности с подземным паркингом, закрытые от проезда машин зелёные дворы с детскими и спортивными площадками. На эксплуатируемой крыше ЖК оборудована зонами отдыха с прекрасными видами на море и горы.

"Лидером рынка недвижимости на Бали" стала компания Alex Villas. "Миссия нашей компании — создавать условия для счастливой жизни в эстетичных и экологичных пространствах. Это тот фундамент, на котором стоит и развивается наш холдинг. Сегодня уже более 200 довольных инвесторов получают стабильный доход благодаря сотрудничеству с Alex Villas Group. Мы гордимся нашими достижениями, полученная премия – это еще одно подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении", – прокомментировал основатель и владелец Alex villas Group Алекс Штефан.

Papillon Hotels стал партнером премии "Рекорды Рынка Недвижимости". Три отеля Papillon: Zeugma Relaxury, Ayscha и Belvil, предлагают гостям насладиться пляжами Белека, Анталья. Слоган "Welcome Back" обещает теплый прием и персонализированный сервис. За 30 лет работы Papillon Hotels получили более 100 наград, включая звание Лучшего семейного отеля Турции.

КОМПАНИИ – ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕМИИ 2024 ГОДА

В этом году компания "Ретерра" стала победителем в номинации "Компания по демонтажу №1". Это победа над устаревшим и нефункциональным, победа творчества и инноваций. Девиз компании "Преображая пространство" является не просто словами, но и основой работы. Вот уже 8 лет как компания выполняет снос и демонтажные работы в Москве, МО и других регионах нашей страны. “Ретерра” не просто демонтирует старое, а создает новые возможности для роста и развития.

Компанией №1 на рынке недвижимости была признана компания MOSGRAF.

“Победа в такой престижной премии в номинации "Риелтор №1" стала для нас радостной и значимой оценкой, ведь уже более 15 лет мы находимся в эпицентре строительной отрасли. В нашем портфеле сейчас более 30 проектов, что позволяет ежегодно радовать более 3 тысяч новоселов, предоставляя им удобный сервис, а в будущем – лучшую среду для жизни. Эта награда и признание наших профессиональных усилий станет очередным драйвером для развития, позволяя совершенствовать как существующие направления, так и развивать совершенно новые услуги в сфере недвижимости", – сказала Яна Глазунова, генеральный директор VSN Group.

"Девелопером №1" назвали "СИТИ21". Генеральный директор компании Антон Борисенко прокомментировал награду: "Наша компания на рынке уже 27 лет. За это время мы построили более двух млн кв. метров жилья, детские сады и школы, спортивные объекты и поликлиники. Среди знаковых проектов компании – спортивный комплекс "Янтарь" в Строгино, новый учебный корпус МИЭМ, реабилитационный центр для маломобильных групп населения, духовно-социальный центр и ряд других. Важно, что мы создаем не просто дома и квартиры, а именно комфортную и безопасную среду для жизни. Победа в премии для нас – очень важное признание профессиональным сообществом достоинств каждого нашего проекта".

Юбилейная церемония награждения "Рекорды Рынка Недвижимости 2024" собрала рекордное количество гостей и стала самой яркой за всю историю премии.