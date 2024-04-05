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Пятница 5 апреля

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Доля контрафактного табака на Урале возросла в 1,3 раза

Доля контрафактного табака на Урале возросла в 1,3 раза

Согласно отчету Национального научного центра компетенций (ННЦК), объем нелегальной табачной продукции на Урале составил 10,3%. При этом доля контрафактного табака увеличилась в 1,3 раза, а количество российских пачек с признаками подделки – в 4 раза, по сравнению со II-III кварталами прошлого года.

Эти данные были представлены на круглом столе «Нелегальный оборот табачной и никотиносодержащей продукции в УрФО: влияние на экономику и меры для решения проблемы», проведенном журналом «Эксперт – Урал» при поддержке портала «Стоп нелегальный табак».

Общая доля нелегального рынка сигарет в России, по оценкам экспертов, составляет 13,4%, что равно 1,5 миллиардам пачек. Это приводит к убыткам федерального бюджета в размере более 130 миллиардов рублей в год.

Директор ННЦК Ирина Бушина отметила, что наибольшее увеличение нелегальной табачной продукции зафиксировано в Тюменской области, где оно составило 8% (0,3% во II-III кварталах прошлого года), в Свердловской – 6%, в Курганской области – 15,6%, и в Челябинской – 17,5%.

«Мы связываем это [увеличение доли контрафактной табачной продукции на Урале] с тем, что в больших городах Урала увеличиваются рынки сбыта и действует мораторий на проверки», – объяснила Бушина.

Добиться снижения доли нелегального рынка на Урале, по мнению экспертов, поможет перераспределение части доходов от табачных акцизов в бюджеты субъектов Федерации вместе с наделением регионов дополнительными полномочиями по контролю розничной торговли.

«Это правильное решение. Перераспределение акцизов в регионы положительно отразится на социально-экономической ситуации любого региона», – подчеркнул начальник отдела по обеспечению профилактики правонарушений Министерства общественной безопасности Свердловской области Сергей Пермяков.

Кроме того, для уменьшения нелегальной торговли предлагается унификация ставок акцизов в странах – членах ЕАЭС, что снизит разницу в ценах на табак и уменьшит стимул к нелегальной торговле, считает менеджер по работе с органами государственной власти JTI Россия Роман Трошкин.

«Со стороны государства проведена масштабная работа по совершенствованию законодательной базы. Однако требуется дальнейшая работа по гармонизации ставок акцизов в странах ЕАЭС, в том числе, их планомерная унификация. Необходима гармонизация ставок акцизов в рамках ЕАЭС на никотинсодержащие жидкости и изделия с нагреваемым табаком», – заявил Трошкин.

Представители Роспотребнадзора регионов Урала считают необходимым расширение полномочий контрольно-надзорных органов и введение внесудебной блокировки сайтов для борьбы с нелегальной торговлей табачной и никотиносодержащей продукции в интернете.

Механизм борьбы с нелегальной онлайн-торговлей все еще необходимо совершенствовать, подтвердила начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что за счет контроля за рынком табака пополнение бюджета страны может составить 150 млрд рублей ежегодно.

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