Двойное гражданство в России: правовой статус, особенности получения

Все больше граждан РФ
интересуются процедурой оформления двойного гражданства — особого юридического
положения, при котором человек официально признается гражданином двух
государств. Хотя российские законы допускают такой вариант, он сопряжен с
определенными условиями и лимитациями.
Феномен двойного гражданства выходит далеко за рамки простого владения паспортами двух стран. Речь идет об особом юридическом положении, наделяющем человека всей полнотой гражданских прав и ответственности в обоих государствах. Существенно то, что термины "двойное гражданство" и "второе гражданство" описывают различные правовые ситуации для их обладателя.
Правовой статус и особенности двойного гражданства
Основной закон РФ гарантирует гражданам возможность иметь двойное гражданство. Данная сфера находится в ведении 62-й статьи Конституции и профильного закона о гражданстве. Нормативная база четко определяет: обретение иностранного паспорта не влечет за собой утрату российского гражданства.
Необходимо принять во внимание существенное условие: двойное гражданство в официальном порядке доступно исключительно с государствами, заключившими с РФ соответствующие межправительственные договоры. В настоящее время подобное соглашение функционирует только с Республикой Таджикистан.
Граждане России, получившие паспорт другого государства, обязаны уведомить об этом российские власти. Срок подачи уведомления — 60 дней с момента получения второго гражданства. Для тех, кто постоянно живёт за границей, действует особое правило: они должны подать уведомление в течение 30 дней после возвращения в Россию.
Права и ограничения бипатридов
Человек с двойным гражданством получает следующие преимущества:
- право жить и работать в обеих странах без дополнительных разрешений;
- возможность владеть недвижимостью и вести бизнес на льготных условиях;
- доступ к системам образования и здравоохранения обеих стран;
- право на консульскую защиту от любого из государств;
- свободу передвижения между странами.
При этом существуют определенные ограничения. Бипатрид не может занимать должности в российских правоохранительных органах, спецслужбах и прокуратуре. Также закрыт путь к высшим государственным постам и участию в выборах в качестве кандидата.
Налоги и воинская обязанность — отдельный вопрос. Человек платит налоги и проходит военную службу в стране постоянного проживания. Это позволяет избежать двойного налогообложения и необходимости служить в двух армиях.
Упрощённое получение европейского гражданства
Румыния предлагает особые условия для получения гражданства через программу репатриации. Процесс занимает около полутора лет — это значительно быстрее стандартной процедуры натурализации в других странах ЕС.
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