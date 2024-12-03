Двойное гражданство в России: правовой статус, особенности получения

Паспорт второго государства открывает новые горизонты для жизни, работы и путешествий.



Все больше граждан РФ интересуются процедурой оформления двойного гражданства — особого юридического положения, при котором человек официально признается гражданином двух государств. Хотя российские законы допускают такой вариант, он сопряжен с определенными условиями и лимитациями.



Феномен двойного гражданства выходит далеко за рамки простого владения паспортами двух стран. Речь идет об особом юридическом положении, наделяющем человека всей полнотой гражданских прав и ответственности в обоих государствах. Существенно то, что термины "двойное гражданство" и "второе гражданство" описывают различные правовые ситуации для их обладателя.

Правовой статус и особенности двойного гражданства

Основной закон РФ гарантирует гражданам возможность иметь двойное гражданство. Данная сфера находится в ведении 62-й статьи Конституции и профильного закона о гражданстве. Нормативная база четко определяет: обретение иностранного паспорта не влечет за собой утрату российского гражданства.

Необходимо принять во внимание существенное условие: двойное гражданство в официальном порядке доступно исключительно с государствами, заключившими с РФ соответствующие межправительственные договоры. В настоящее время подобное соглашение функционирует только с Республикой Таджикистан.

Граждане России, получившие паспорт другого государства, обязаны уведомить об этом российские власти. Срок подачи уведомления — 60 дней с момента получения второго гражданства. Для тех, кто постоянно живёт за границей, действует особое правило: они должны подать уведомление в течение 30 дней после возвращения в Россию.

Права и ограничения бипатридов

Человек с двойным гражданством получает следующие преимущества:

право жить и работать в обеих странах без дополнительных разрешений;

возможность владеть недвижимостью и вести бизнес на льготных условиях;

доступ к системам образования и здравоохранения обеих стран;

право на консульскую защиту от любого из государств;

свободу передвижения между странами.

При этом существуют определенные ограничения. Бипатрид не может занимать должности в российских правоохранительных органах, спецслужбах и прокуратуре. Также закрыт путь к высшим государственным постам и участию в выборах в качестве кандидата.

Налоги и воинская обязанность — отдельный вопрос. Человек платит налоги и проходит военную службу в стране постоянного проживания. Это позволяет избежать двойного налогообложения и необходимости служить в двух армиях.

Упрощённое получение европейского гражданства

Румыния предлагает особые условия для получения гражданства через программу репатриации. Процесс занимает около полутора лет — это значительно быстрее стандартной процедуры натурализации в других странах ЕС.

Программа основана на историческом принципе и позволяет претендовать на гражданство тем, чьи предки жили на территории Румынии. Компания Trust Group специализируется на сопровождении таких заявлений и помогает собрать необходимые документы, подготовить их перевод и подать в румынские государственные органы.

Процесс включает несколько этапов: поиск документов, подтверждающих румынские корни, их легализацию, подачу заявления и прохождение присяги. Специалисты компании Trust Group координируют каждый шаг и помогают избежать типичных ошибок, которые могут затянуть процесс.