Театр Марии Киселевой представляет "Сказку о царе Салтане"

Спектакль на воде от трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию понравится и детям, и взрослым.



В завершение юбилейного года Александра Сергеевича Пушкина любимая всеми поколениями сказка русского поэта оживет на воде. Профессиональные артисты и спортсмены сыграют роли прекрасной царевны-лебедь, могучего Салтана, отважного Гвидона, смешной и коварной бабы Бабарихи, храбрых богатырей.

"Времена меняются, а сказка век за веком остается прежней. Но так ли это на самом деле? Что если сказка растет вместе с нами? Что если она происходит не давным-давно, а сегодня? Что будет, если под Новый год героями самой известной сказки станут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, самые яркие спортсмены и артисты, и каждый зритель, пришедший на красочный музыкальный спектакль на воде", – говорит руководитель Театра на воде Мария Киселева.

В шоу примут участие звезды мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики, спортсмены – экстремалы на флайборде, уникальные мастера трюковой акробатики, цирка, спортивной хореографии. Действие спектакля развернется на воде, суше и даже в воздухе, единой историей станут разные виды искусства и спорта.

Когда: с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года

Где: Водный стадион "Динамо", Москва (Ленинградское шоссе 39, стр. 53)

Разрешено для детей всех возрастов (0+)