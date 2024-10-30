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Театр "Кашемир" представит спектакль "Без Есенина"

1 ноября на сцене Театрального центра на Страстном в театре "Кашемир" состоится премьера спектакля "Без Есенина" (режиссер Дмитрий Сердюк).

Ялта. Гостиница. В номере три человека – танцовщица Айседора Дункан, ее приёмная дочь Ирма с мужем Ильей Шнейдером. Но незримо чувствуется присутствие четвертого, которого все ждут – Сергея Есенина.

Пьеса "Без Есенина" Влада Васюхина, также известная как "Русская любовь", была удостоена международной награды на конкурсе "Историческая драма" в 2016 году . Теперь эта история обретает новую жизнь на сцене.

Что связывает Айседору Дункан, блистательную американскую танцовщицу, но уже немолодую женщину с русским поэтом? Этим вопросом задаются все вокруг, включая героев спектакля. И у каждого героя есть свои мысли по этому поводу.

Спектакль не только о любви и ее отсутствии, а, прежде всего, о жизни великой женщины, судьба которой вместила и счастье, и успех, и трагедию. Дункан в исполнении заслуженной артистки РФ Анастасии Светловой – это женщина, расстающаяся с последней любовью в своей жизни, но все еще питающая надежды и иллюзии. В иллюзии погружены и другие персонажи постановки: приемная дочь Айседоры Дункан Ирма (Майя Горбань) и ее муж Илья Шнейдер (Дмитрий Миллер).

Действие драмы скреплено и овеяно надеждой на любовь. И даже зная историю танцовщицы и поэта, зритель будет ждать, что откроется дверь и войдет он. Есенин.

Где: Театральный центр "На Страстном"
Когда: 1 ноября, 20:00

Не разрешено для детей (18+)

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30 октября 2024, 12:56

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