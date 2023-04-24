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Понедельник 24 апреля

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МРТ-обследования: советы тем, кто ищет клинику

МРТ-обследования: советы тем, кто ищет клинику

Статья не является медицинским пособием и носит ознакомительный характер. Узнать о показаниях, противопоказания и ограничениях при проведении МРТ вы можете только у квалифицированного врача.

Диагностика – важный этап в профилактике и лечении любых заболеваний. Чем информативнее диагностическая процедура, и чем раньше она проведена – тем больше вероятность, что врач назначит эффективную терапию или предотвратит развитие серьезных заболеваний.

При этом МРТ является одной из тех процедур, которые подробно "рассказывают" докторам о состоянии пациента.

Почему платная клиника?

Дело в том, что МРТ проводится на дорогостоящем оборудовании, которое есть далеко не в каждой ведомственной или частной клинике. Учитывая высокий спрос на проведение данного вида диагностики, в государственных учреждениях на МРТ может собираться очередь пациентов. Ускорить проведение диагностики могут жалобы в страховую компанию, но и это не всегда гарантирует результат.

В платных клиниках проведение МРТ-обследований стоит денег, зато пройти процедуру, как правило, можно быстрее.

Как выбрать клинику для процедуры МРТ?

Сравните актуальную стоимость услуг. Обратите внимание, что стоимость проведения обследований конкретных органов может отличаться в разы. При этом некоторые виды обследований проводятся с введением контраста, и это может отражаться на цене.

Убедитесь, что в выбранной клинике есть МРТ-аппарат для проведения необходимых исследований. Оборудование может быть открытого и закрытого типа, а также отличаться мощностью. У оборудования есть ограничения по весу пациента, и некоторые модели не работают с весом более 100-120 килограмм.

В штате клиники должны работать врачи с соответствующими дипломами и лицензиями. В контексте МРТ к диагностике привлекаются рентгенологи, диагносты, которые расшифровывают результаты, а также анестезиологи (например, если пациенту нужно лежать во время диагностики неподвижно в течение 30-60 минут. С анестезией делать это комфортнее).

Не будет лишним уточнить, в каком формате пациент получает на руки результаты исследований – в печатном виде или в цифровом, с описанием или нет.

Почитайте отзывы о выбранной клинике, причем не только комментарии, оставленные пациентами на официальном сайте учреждения, но отзывы на независимых ресурсах.

При поддержке сайта https://fnkc-fmba.ru/

24 апреля 2023, 15:32
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Потребительский кредит не выходя из дома

Потребительский кредит не выходя из дома
Тинькофф банк является одним из самых популярных банков. Несмотря на то, что он полностью виртуальный, и отделения для обслуживания клиентов в нем отсутствуют, многие продукты очень востребованы из-за выгодных и интересных условий. Одна из самых популярных услуг – потребительский кредит. Заявку на него можно отправить буквально в несколько кликов при минимальном наборе документов. Сделать это можно не выходя из дома. Для этого потребуется только паспорт и доступ к интернету. Особенности и преимущества потребительского кредита от ТинькоффНе требуется залог.

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Для МФО изменят условия выдачи займов с 1 июля 2023 года
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"Это все она": в театре на Таганке состоится премьера нового спектакля

"Это все она": в театре на Таганке состоится премьера нового спектакля
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