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Вторник 28 ноября

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Трансляции BRICS+ Fashion Summit

Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 ноября по 2 декабря. Делегации из 60 стран приедут в Москву для участия в BRICS+ Fashion Summit. Деловая программа BRICS+ Fashion Summit пройдет в МКЗ "Зарядье" и на Хлебозаводе.

Специалисты из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и СНГ обсудят проблемы модной индустрии, перспективы общего рынка, а также варианты взаимодействия между странами. Более 200 спикеров – главы профильных ассоциаций, недель моды и школ моды, дизайнеры и байеры, производители и инфлюенсеры – примут участие в открытых обсуждениях и панельных сессиях. Всего запланировано более 60 сессий, панельных дискуссий и круглых столов. Расписание доступно на официальном сайте.

В рамках BRICS+ Fashion Summit с 28 ноября по 2 декабря свои коллекции на подиуме представят дизайнеры из 12 стран, включая Россию. Расписание доступно на официальном сайте. Показы пройдут в Паркинг Галерее парка «Зарядье», Государственном историческом музее (ГИМ), Российской государственной библиотеке (РГБ), а также в Доме Пашкова.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit помимо деловой программы включит в себя: fashion-интенсив с участием профессоров из модных школ десяти стран; В2В-шоурум; модные показы; фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и многое другое.

Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте мероприятия, а также в приложении Fashion Summit, которое доступно в магазинах приложений Google Play и Apple Store.

28 ноября 2023, 11:52

Завершен I этап премии Компании | Персоны года 2023

Завершен I этап премии Компании | Персоны года 2023
Оргкомитет ежегодной бизнес-премии Компания | Персона года подвел итоги I этапа премии. Экспертное жюри выбрало первых финалистов в блоке Компании | Персоны года 2023. Следующим этапом премии будет отбор и награждение ПРОЕКТОВ компаний, которые приносят пользу обществу и обеспечивают рост бизнеса.

Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах"

Путешествие сквозь века: Театр Марии Киселевой представит новый спектакль на воде "Сказ о русских берегах"
Со 2 по 8 января 2024 года в спортивном комплексе "Динамо" на Водном стадионе в Москве пройдет премьера музыкального спектакля на воде трехкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой "Сказ о русских берегах". В основе спектакля — путешествие во времени и пространстве: из глубины веков в современность.

Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой

Создатели "Мульт и Елка" в VK Stadium представили тизер шоу с блогером Миланой Хаметовой
В коротком ролике главная героиня готовится к событию вместе с популярными персонажами студии "Союзмультфильм" Концепт анимационного тизера погружает зрителя в волнительный процесс подготовки к празднику.

В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка"

В столичном VK Stadium состоится премьера новогоднего шоу в уникальном формате "Мульт и Елка"
Главными героями представления станут самые популярные персонажи студии "Союзмультфильм" и блогер-миллионник Милана Хаметова. Москвичей и гостей новогодней столицы ждут 32 шоу, которые пройдут с 27 декабря по 7 января включительно для родителей и детей от 0 до 12 лет.

Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира

Зрители шоу "Елка телеканала Карусель" в Крокусе получат шанс стать звездами телевизионного эфира
Впервые шоу будет транслироваться на телеканале "Карусель", а съемка телеверсии будет проходить 25 декабря 2023 года. Лишь в этот день каждому зрителю выпадет возможность попасть в кадр и увидеть себя по телевизору после Нового года! Съёмка проводится на протяжении всех сеансов, но в сокращённую телевизионную версию войдут не все сцены масштабного зрелища — насладиться представлением в полном объеме смогут лишь зрители в зале.

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