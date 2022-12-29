Праздник к нам приходит: Ида Галич запустила новогодний флешмоб "ВКонтакте"

“Мне кажется, что, взрослея, мы стали забывать то невероятное предвкушение зимних каникул, новогодней ночи, подарков под ёлкой. Вспомните, как мы ждали этих последних недель декабря! А сейчас последний месяц в году всех страшно бесит — пробки, суета, нужно столько всего успеть… Мне показалось, что такой милый, душевный флешмоб поможет нам чуть больше полюбить декабрь и окунуться в тот период, когда ожидание праздника было чуть ли не приятнее самой новогодней ночи!” — делится мыслями Ида Галич.

С помощью рандомайзера блогер определит, кто из участников флешмоба получит подарок к Новому году лично от неё. Чтобы попытать удачу и попробовать выиграть приз от Иды Галич, необходимо обязательно использовать хештег #Назад_в_НовыйГод. Конкурс продлится до 2 января.