В Immigrant House предложили помощь репатриантам в ЕС

Как отметили миграционные эксперты, в данный момент для россиян доступны несколько вариантов получения гражданства ЕС, в том числе по натурализации и репатриации.

Первый вариант подразумевает длительное проживание в одной из стран Евросоюза на легальном основании (ВНЖ). Речь идет о сроках в 5-10 лет. Сроки подачи заявления на гражданство могут быть уменьшены до 2 лет для инвесторов. Суммы минимальных инвестиций составляют при этом более 500 000 евро.

Репатриация – подходящий вариант получения гражданства ЕС в относительно сжатые сроки и без необходимости иметь большие суммы на банковском счету. Этап подачи заявления на ВНЖ, как и необходимость жить на территории страны определенное время, пропускается.

К тому же, к репатриантам выдвигаются более лояльные требования. Им, например, не нужно в совершенстве знать язык страны или отказываться от российского гражданства.

В данный момент программы репатриации работают в нескольких странах Европы. Подать заявку на участие в программе могут все, кто соответствует международным правилам репатриации. Узнать о них вы можете у специалистов миграционной компании. Обычно основанием для репатриации становится территориальное происхождение, этническая принадлежность и так далее.

Как отметили в Immigrant House, получить гражданство Евросоюза в рамках программы для репатриантов реально за срок от 12 месяцев. Для Венгрии срок получения паспорта для репатриантов еще меньше – от 6 месяцев, но нужно знать язык. Траты на проведение процедуры при поддержке специалистом миграционной компании оставляют от 2500 евро.

Результатом успешной репатриации становится получение паспорта гражданина ЕС, которые открывает новые возможности перед его обладателем – не только свободно путешествовать в более чем 160 стран, но проживать на территории любой страны Евросоюза, официально работать и получать все права, которые имеют другие граждане ЕС.

Узнать больше о программах репатриации в Румынии, Болгарии, Польше и других странах Евросоюза, получить информацию о необходимых документах, сроках, затратах и требованиях к кандидатам вы можете у специалистов компании Immigrant House.