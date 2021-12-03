Лучшие в России – за зеленую экономику

Бережливое производство, экотехнологии и экологическое мышление – уже не просто маркетинговые ходы, это тренды, формирующие новую экономическую парадигму. Они меняют правила игры для человека, бизнеса и общества. Панельная дискуссия «Зеленая экономика» посвящена обсуждению этих изменений, тому, как работать с новой бережливой аудиторией и что должен делать бизнес, чтобы отвечать новым «зеленым» трендам.
В ходе дискуссии ведущие эксперты, государственные чиновники и общественные деятели обсудят следующие вопросы:
- Нужно ли государство принуждать компании к экологически ответственному бизнесу? Или лучше отдать приоритет мягкому регулированию, например, через введение преференций для компаний, отвечающим ESG-принципам?
- Можно ли сказать, что уже сейчас соблюдение ESG-принципов влияет на инвестиционную привлекательность компании? Или это тенденция в России еще не оформилась и пока влияет только на потребительскую привлекательность?
- Лучшие ESG-практики и проекты России. Кто двигает данный подход в нашей стране? Есть ли какая-то специфика ESG-подхода в России и что уникальное мы можем предложить миру?
- А также многие другие вопросы, связанные с зеленой экономикой будущего
Вы также сможете задать вопросы спикерам:
- Олег Гринько, лидер Рабочей группы EnegyNet, директор ООО «Т-Система»
- Вячеслав Аленьков, заместитель председателя Правительства Сахалинской обл.
- Денис Константинов, координатор группы форсайта нового рынка EcoNet
- Максим Арзуманян, директор Ea Lab, проект TOUCH
- Никита Братищев, основатель и генеральный директор SEM – Solutions for Eco-footprint Management
- Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ
- И др.
В связи с ограничениями, связанными с пандемией, мероприятие пройдет в формате COVID-FREE. Аккредитация СМИ: kirnoz@best.ru.
Аккредитация обязательна!