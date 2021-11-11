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Пресс-релизы
Грандиозный финал 12-ого сезона Международного конкурса красоты

Грандиозный финал 12-ого сезона Международного конкурса красоты

27 ноября состоится долгожданный финал 12-го сезона единственного в мире конкурса красоты для офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2021"! Из 30 финалисток только одна получит главный приз – 2 000 000 рублей (налог оплачивает организатор).
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Фото: пресс-служба

Несмотря на сложности в организации мероприятий в период пандемии, организаторы конкурса проведут финальное шоу в формате COVID-FREE, а также организуют масштабную онлайн-трансляцию на официальном сайте конкурса (www.missoffice.org/online.php) Пропустить это событие просто невозможно!

30 самых красивых девушек мира продемонстрируют свои лучшие внешние и внутренние качества: зрителей ожидают 5 ярких конкурсных выходов участниц, среди которых самопрезентация, интеллектуальный, спортивный и творческий конкурсы, арт-дефиле.

К тому же онлайн-гости смогут поучаствовать в интерактивной программе, поддержать своих фавориток и принять участие в розыгрыше призов, где бы ни находились в момент шоу. Трансляция начнется 27 ноября в 18:00 (Мск).

Ведущими вечера в 12-ом сезоне объявлены – Михаил Шац, актер театра и кино, и Светлана Бобрикова, директор конкурса.

Фото: пресс-служба

Также оценивать красоту и деловые качества участниц приглашены: Максим Исаакович Дунаевский, председатель жюри, советский и российский композитор, пианист; Анфиса Чехова, теле– и радиоведущая, актриса; Егор Бероев, российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа; Александра Тарловская, владелица бренда одежды OVVIO, эксперт Торгово-промышленной палаты; Ирина Слуцкая, российская фигуристка, депутат Московской областной думы; Саша Савельева, певица, композитор, продюсер; Сарик Андреасян, кинорежиссёр, продюсер; Михаил Антонов, эколог, экоактивист, сооснователь экоцентра «Сборка»; Анна Локтионова, победительница «Мисс Офис – 2020»; Олег Зорин, заместитель генерального директора компании «Комус».

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» ломает привычное представление о конкурсах красоты и ставит перед собой цель – популяризацию образа успешной деловой женщины. Участницы 2021 года – это 30 представительниц бизнес-сообщества России и зарубежья, которые не только занимают различные должности от крупного до малого бизнеса, но и рискнули выйти из зоны комфорта и продемонстрировать на сцене свои таланты, рассказать о своей карьере и показать, что можно иметь успешную карьеру, семью и при этом найти место для чего-то совершенно нового в своей жизни. Кроме этого, 12-ый сезон конкурса проходит под эгидой экологии и осознанного потребления. Участницы конкурса во время финального шоу расскажут о своих экопривычках, о том, как их компании поддерживают экотему, а также привлекут внимание зрителей и гостей вечера к основным проблемам экологии.

Фото: пресс-служба

«Психологи говорят: «Хотите социального успеха – будьте полезны социуму», и наш конкурс в этом плане не исключение. Нет никакого сомнения в том, что экология – это основная и самая важная проблема, стоящая сегодня перед человечеством. Разумное потребление, переработка отходов, сохранение лесов и водоемов – эти и множество других вопросов, связанных с охраной окружающей среды, должны стать главной темой дня на самом высоком уровне. А для того, чтобы это произошло, надо начать с себя. Именно поэтому мы решили посвятить этот сезон теме экологии. И я уверена, что эта тема останется одной из наших базовых и в будущем», – Светлана Бобрикова, директор конкурса.

12 сезон для конкурса «Мисс Офис» оказался непростым, но, несмотря на это было проведено 50 кастингов по итогам которых было отобрано 130 полуфиналисток, и только 30 из них прошли в финал. Ими стали участницы из городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Бийск, Омск, Калининград, Уфа, Самара, Сургут, Томск. Чебоксары, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Тамбов и Екатеринбург. А так же к ним присоединились девушки из: ОАЭ, Германии, Италии, Испании, Португалии, Чехии, Латвии, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Вьетнама и Абхазии.

Фото: пресс-служба

И уже 27 ноября мы узнаем имя той, кто увезет домой главную корону «Мисс Офис – 2021» и 2 000 000 рублей от генерального спонсора и учредителя конкурса компании «Комус».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции конкурса: www.missoffice.org/online.php

Учредитель и генеральный спонсор – компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.org

vk.com/missoffice

www.instagram.com/missoffice

www.facebook.com/missoffice

*Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году компанией «Комус». Основная цель – популяризация образа успешной деловой женщины. Онлайн-трансляцию финала 2020 года посмотрели более пяти миллионов человек. Ссылка на финальное шоу 2020 года – www.missoffice.org/online.php

По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса к PR-менеджеру Марианне Ференчук +7 (495) 995-00-43, доб. 318, fma17@bony.komus.net

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Фото: пресс-служба
11 ноября 2021, 13:00
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