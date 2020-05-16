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Пресс-релизы

Студенты РУТ назвали главные качества сотрудника Московского метро

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В день 85-летия столичной подземки студенты Российского университета транспорта (РУТ) рассказали о главных качествах современного московского метрополитеновца. По мнению опрошенных, сотрудники подземки должны быть мобильными, ответственными и смелыми, сообщает пресс-служба высшего учебного заведения.
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Развитие отрасли диктует постоянное общение сотрудников подземки с пассажирами и коллегами, поэтому современные столичные метрополитеновцы должны быть коммуникабельными и трудолюбивыми. В вершине рейтинга необходимых качеств такие ответы заняли верхние строчки, рассказали в пресс-службе РУТ.

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Кроме того, студенты-транспортники уверены, что современный метрополитеновец должен уметь оперативно принимать решения и быть готовым к ненормированному графику работы. Не менее важны дисциплина и аккуратность, а также пунктуальность, считают учащиеся.

Студенты уверены, что для современного метрополитеновца важно и стремление учиться, постигать новые технологии. Да и в целом сотруднику подземки следует быть позитивно настроенным, полагают студенты Российского университета транспорта.

Следует отметить, что в вопросах формирования студенческих отрядов вуз сотрудничает со столичной подземкой на протяжении многих лет. В течение пяти лет реализуется проект по работе учащихся на объектах Московского метрополитена, что дает им возможность применить полученные знания на практике. Это огромный вклад в подготоку высококлассных специалистов, уверены студенты.

Первая очередь Московского метрополитена от станции "Сокольники" до "Парка культуры" с ответвлением до "Смоленской" открылась 85 лет назад – 15 мая 1935 года. Сейчас подземка состоит из 14 линий общей протяженностью более 400 километров с 233 станциями.

В ближайшие годы vетрополитен продолжит активно развиваться. К 2023 году должны открыться еще 67 километров линий и 27 станций, включая новые участки Большой кольцевой линии.

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