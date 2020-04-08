"Фруктовый сад" объединяет семьи и дарит подарки

Знаменитости нечасто делятся подробностями своей жизни, но Ирина Слуцкая открыто общается со своими подписчиками. В одном из последних постов в Instagram она рассказала, что счастливым парам не обязательно иметь во всем одинаковые предпочтения и вкусы, и поделилась секретами поиска компромисса в своей семье.



Популярная фигуристка и телеведущая поведала о том, что ее семья не похожа на те, что можно увидеть в лирических фильмах. "Часто мы с мужем хотим совершенно разного в одни и те же моменты. Например, я в силу своего спортивного прошлого очень активная, он – консервативен и больше времени уделяет семье. Ему за счастье – почитать в тишине или спокойно посмотреть всей семьей фильм, я же охотнее устрою ужин с вовлечением всех домашних", – пишет Ирина.

Пару дней назад Ирина опубликовала в Instagram пост, где рассказала, что недавно супруги не сошлись во мнениях в выборе сока. А дело было вот в чем: "Фруктовый сад", вдохновившись всеми любимыми фруктами и ягодами с дачи, запустил два новых вкуса в серии "Дачный Микс". Один из них - сочетание спелой черники, яблока и терпкой нотки черноплодной рябины, а другой – микс из освежающей мяты, сладкого винограда и яблока. Помимо запуска новинок, бренд объявил старт всероссийского голосования, чтобы определить, какой из вкусов окажется лучшим. Ирина предпочла освежающую мяту, а вот ее мужу пришлась по душе кисло-сладкая черника – выбрать какой-то один не смогли, купили оба. Дома на помощь паре пришло независимое жюри из детей, которое заключило, что оба вкуса одинаково хороши.

Ирина с супругом здесь не одиноки. Вот уже несколько месяцев люди по всей стране голосуют за вкуснейший "Дачный микс" от "Фруктового сада". Здесь на кону не просто желание оказаться в команде победителей, но и ценные призы, один из которых - возможность выиграть автомобиль Renault Sandero Stepway.

Акция продлится до 31 мая 2020 года.