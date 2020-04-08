Gillette пожертвует миллион бритвенных станков медицинским сотрудникам

Бренды компании Procter&Gamble запускают целый ряд инициатив в рамках корпоративной благотворительной программы P&G "Забота в каждый дом". В период пандемии бренд Gillette сосредоточен на обеспечении безопасности медицинского персонала, волонтеров и работников, а также на поддержке наиболее незащищенных слоев населения.

5 апреля сотрудники завода Gillette в Санкт-Петербурге – единственного крупного предприятия по производству бритвенных станков в России – провели благотворительную смену. Вся произведенная в течение этой смены продукция – а это 500 тысяч одноразовых бритвенных станков – будет отправлена медицинским сотрудникам в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Кемеровской и Новосибирской областях через Фонд продовольствия "Русь". Объема передаваемой продукции хватит на месяц качественного безопасного бритья. Дополнительно Gillette выделит еще 500 тысяч одноразовых бритвенных станков для медицинского персонала в других регионах России. Таким образом, суммарный объем пожертвования Фонду продовольствия "Русь" составит 1 миллион бритвенных станков.

"Мы восхищаемся самоотверженностью, которую проявляют медицинские сотрудники, продолжающие выполнять свою работу в текущих непростых условиях, и искренне их благодарим за титанический труд. Задача Gillette в этот непростой период – помочь медработникам "на передовой", направив усилия на обеспечение их безопасности, – комментирует инициативу Роман Медведев, коммерческий директор категорий "Средства для бритья" и "Уход за полостью рта" P&G в Восточной Европе, – чистое бритье способствует более плотному прилеганию маски к лицу, обеспечивая тем самым более эффективную защиту здоровья врачей, медбратьев и медицинских волонтеров. Поэтому мы решили направить один миллион бритвенных станков медицинским работникам в России".

31 марта P&G анонсировал в России корпоративную программу действий на время коронавируса. В рамках бессрочной благотворительной программы "Забота в каждый дом" компания перенаправит все доступные ресурсы на борьбу с последствиями коронавируса. На первом этапе компания объявила о передаче через фонд продовольствия "Русь" 76 тонн продукции 16 своих ведущих брендов, включая Gillette, людям, находящимся в группе высокого риска. Этот шаг позволит обеспечить товарами первой необходимости более 21 тыс. пенсионеров и членов малообеспеченных семей в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Воронеже, Рязани, Краснодаре, Кемерово и других городах.