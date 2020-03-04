В Москве пройдет кастинг самых красивых офисных сотрудниц

7 марта в Москве состоится первый в 11-ом сезоне кастинг Международного конкурса красоты "Мисс Офис – 2020". К участию приглашаются офисные сотрудницы местных компаний. Главный приз – 2 000 000 рублей.

"Мисс Офис" – это Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, где члены жюри оценивают не только красоту участниц, но и деловые качества, сообразительность и умение презентовать себя и свою компанию.

Уже 11 лет представители оргкомитета во главе с генеральным спонсором и учредителем конкурса компанией "Комус" выбирают самую сообразительную и привлекательную представительницу офисных профессий. Чтобы стать участницей кастинга в Москве, необходимо заполнить анкету на официальном сайте конкурса красоты "Мисс Офис" до 6 марта. Участие в кастинге бесплатное.

"Наш конкурс очень привлекателен для девушек, он имеет массу преимуществ: отсутствие вступительного взноса, отсутствие ограничений по росту, широкий возрастной диапазон, огромный призовой фонд. А помимо этого всего – высокопрофессиональный подход организаторов, теплая, дружеская атмосфера, возможность заявить о себе перед многомиллионной аудиторией, новый опыт и новые друзья в разных городах и странах", – Светлана Бобрикова, директор конкурса красоты "Мисс Офис".

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет (на момент предстоящего финала конкурса). Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Среди участниц конкурса "Мисс Офис" сотрудницы таких компаний: "Газпром", "Сбербанк России", "Банк ВТБ", "БиЛайн", "РЖД", "РусГидро", ПАО "НК "Роснефть", "Центральны банк РФ", DANON и многие другие.

"На самом деле я наблюдала за конкурсом давно, но до этого момента не выполняла главное условие для участия – работала не в офисе. Когда я окунулась в офисные будни, устроившись специалистом по маркетингу, увидела рекламу "Мисс Офис" в Instagram. Я верю в знаки, реклама "догоняла" меня каждый день, и настолько часто, что я подумала: "А почему бы и нет?" Так одно мое доброе утро в офисе началось с подачи заявки на участие, и теперь я стала частью семьи "Мисс Офис"", – Елизавета Знагова, "Мисс Офис – 2019", специалист отдела маркетинга компании "Восток-Моторс", г. Новосибирск.

Победительницы кастинга получат возможность представить Москву в полуфинале конкурса и выиграть 2 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании "Комус".

В этом году по итогам 43 кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в полуфинал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием "Мисс Офис – 2020".

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы, и множество других ценных подарков.

Место проведения кастинга в Москве: фотостудия Lampa Studios, ул.Ткацкая, д. 5, стр.10, начало в 14:00.