Шоу "Симфонические рок-хиты" с новой программой в Кремлевском дворце

Вы услышите самые лучшие композиции: "Nirvana", "Kiss", "Deep Purple", "Pink Floyd", "Roxette", "Metallica", "AC/DC", "Linkin Park", "Scorpions", "Queen", "Muse", "Evanescence", "System of a down", "Rammstein". Музыканты симфонического оркестра "Concord Orchestra" исполнят аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов!
В новом шоу дирижер оркестра Фабио Пирола выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты оркестра станут его верными рыцарями. Обладая силой и величием, они перемещаются по сцене. Вы увидите эпичную схватку сил Добра и Зла. Властелин тьмы должен предотвратить рождение зла на планете и вернуть музыку своим зрителям.
Музыканты не сидят на стульях – они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене. Новые световые эффекты и уникальные видео-инсталляции создают атмосферу и делают шоу фееричным.
Продолжительность: до 3-х часов (с антрактом).