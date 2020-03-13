В кинотеатре "Октябрь" состоится эксклюзивная премьера триллера "Приди ко мне"

На 13-м Ирландском кинофестивале состоится эксклюзивная премьера триллера "Приди ко мне" лауреатки Берлинале Малгожаты Шумовской. Уникальный показ фильма перед стартом проката состоится в рамках проекта КАРО.Арт 15 марта в 14:00 в киноцентре "Октябрь". Картину представит и обсудит со зрителями кинокритик Егор Москвитин.

Фильм "Приди ко мне" (The Other Lamb) был представлен на кинофестивале TIFF в Торонто в 2019 году и получил отличные отклики в прессе. Картина также была номинирована на главную награду престижного кинофестиваля "Золотая раковина" в Сан-Себастьяне. В российский прокат картину выпустит Capella Film весной 2020 года.

В центре сюжета история девушки, существующей внутри таинственной секты. Юная Сэла (Рэффи Кэссиди, "Вокс Люкс", "Убийство священного оленя", "Мрачные тени") с самого рождения живет в лесу. Ее мир состоит только из женщин и единственного мужчины – загадочного и деспотичного Пастыря (Михиль Хаусман, "Дикая", "Война Миров Z", "Черная книга"). Он стал для женщин отцом, учителем, любовником и единственным другом. Со временем Сэла начинает подвергать сомнению окружающую ее действительность. "Приди ко мне" предлагает не просто взгляд на секту изнутри, а точку зрения жертвы, готовую восстать против сложившихся обстоятельств.

Работа Малгожаты Шумовской продолжает исследовать вопросы сектантства и созависимых отношений, проявившиеся с новой силой в работах ведущих кинематографистов в последнее время. В 2019 году влияние Чарльза Мэнсона и его семьи на массовую культуру отразили в фильмах "Однажды…в Голливуде" и "Охотник за разумом" Квентин Тарантино и Дэвид Финчер.

Режиссер Малгожата Шумовска работает в жанре реализма и принадлежит к большинству амбициозных режиссеров молодого поколения. Ее сценарные работы были признаны одними из лучших европейских текстов институтом SUNDANCE Роберта Редфорда. Малгожата трижды лауреат премий Берлинского кинофестиваля, издание Variety включило ее в число 10 лучших молодых европейских режиссеров. Дебютный короткий метр был представлен в каннской программе "Кинофонд" в 1999 году, в возрасте 25 лет она сняла свой первый полнометражный фильм "Счастливый человек", который был номинирован на приз за режиссуру на фестивале SUNDANCE.

Фильм "Приди ко мне" органично вошел в программу ирландского кинофестиваля 2020 года, важной частью которого стал жанр хоррора. В киноцентре "Октябрь" можно будет увидеть необычные полнометражные картины и подборки короткого метра, в которых найдется место и черному ирландскому юмору, и мрачным анимационным фантазиям. В рамках показа программы "Ирландское темное", состоится встреча с голливудским актером Джеком Рейнором ("Солнцестояние", "Трансформеры"), который представит свой режиссерский дебют.

Также в программе ретроспективный показ культовых "Грэбберсов", кровавый вестерн с ирландским акцентом "Вечно молодой" с Джоном Кьюсаком и Эмилем Хиршем, фильм ужасов "Другой" с Шоной Керслэйк. Фильмом открытия стала сверхъестественная романтическая комедия про призраков "Пара Нормальных". Его представит исполнитель главной роли, ирландский актер Барри Уорд ("Конец этого *** мира").

Показы фильмов кинофестиваля в рамках IRISH WEEK 2020 состоятся в Москве (Киноцентр "Октябрь"), Санкт-Петербурге (КАРО 9 Варшавский экспресс), Екатеринбурге (КАРО 10 Радуга Парк) и Новосибирске (Центр культуры и отдыха "Победа").