Анонсирован состав жюри "Телемании – 2020"

По сложившейся традиции президентом судейского состава стал продюсер, журналист и телеведущий Дмитрий Дибров.
В состав профессионального жюри вошли:
– Наталья Дрозд – продюсер кинокомпании СТВ (х\ф "Давай разведёмся", "Аритмия", "Сердце мира");
– Мария Готлиб – программный директор Центра документального кино и платформы Nonfiction.film;
– Олег Лукичев – один из лучших отечественных операторов, лауреат многочисленных фестивалей и кинопремий;
– Сергей Февралёв – художник-постановщик, лауреат премий "Белый слон", "Золотой орёл", "Ника";
– Михаил Романовский – режиссер-постановщик, победитель международных и российских кинофестивалей, главный режиссёр телеканала RTVI US;
– Екатерина Ласкари – медиаменеджер, генеральный продюсер и основатель компании SPACE Production;
– Мария Магронт-Ахвледиани – кандидат филологических наук, академик Международной Академии Телевидения и Радио, лауреат международных телекинофестивалей;
– Юлия Волкова – главный редактор сайта Moviestart;
– Дмитрий Заслуев – заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио (IATR), государственный советник Российской Федерации, заслуженный работник культуры;
– Римма Моисеева – заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД);
– Константин Огнев – советский и российский киновед, советник Ассоциации технических университетов;
Молодежное жюри представлено студентами старших курсов Института кино и телевидения (ГИТР). Итоги будут традиционно подведены 21 ноября 2020 во Всемирный день телевидения.
“Телемания” уже закрыла прием заявок, но фестиваль активно ведет бесплатную образовательную программу для участников и молодых профессионалов. В ожидании подведения итогов можно заглянуть на официальный ютуб-канал ГИТРа и смотреть онлайн-выпуски паблик-токов, гостями которых становятся профессионалы кино, телевидения и новых медиа https://www.youtube.com/user/gitrmr
Конкурсные программы фестиваля:
– Телемания, основной конкурс – принимаются
учебные, курсовые, дипломные и самостоятельные работы студентов российских и
зарубежных вузов, обучающихся по программам высшего образования;
– Телемания Junior – принимаются работы учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений;
– Телемания Individual – принимаются работы независимых авторов не старше 35 лет;
– Телемания Professional – принимаются работы преподавателей, занимающихся профессиональной деятельностью в области кино и телевидения, академиков и профессионалов телеиндустрии.
Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов "Телемания" учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2020 году фестиваль получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.
Цель фестиваля – найти, наградить и мотивировать к работе в современных медиа талантливых и креативных молодых режиссёров, журналистов, драматургов, операторов, звукорежиссёров, продюсеров и художников, способствовать их карьерному росту и продвижению.
Ежегодно на "Телеманию" приходят тысячи заявок из полсотни городов России и СНГ. В фестивале принимают участие более 50 учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере кино и телевидения.