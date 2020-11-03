Анонсирован состав жюри "Телемании – 2020"

Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Вторник
3 ноября
Лента новостей
10:21
Глава Республики Алтай заболел коронавирусом
10:19
Наталья Фриске раскрыла причину развода: Год к этому готовилась
10:07
Трамп оказался популярнее Байдена в ключевых штатах – подробности
10:07
Урну с прахом Легкоступовой похоронят возле могилы Началовой
10:05
В Екатеринбурге обстреляли автобус
09:57
"Обдолбанный": сын Ирины Цывиной пришел на шоу в странном виде
09:48
При пожаре на станции сжиженного газа погибли люди
09:34
Рогозин отчитался перед недовольным "Роскосмосом" Путиным
09:31
"Понеслась кобыла в щавель": 42-летняя Толкалина без юбки пошла вразнос
09:00
"Мой отец умер после передачи Малахова": заявление оплеванной героини скандального ток-шоу
08:47
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
08:44
"Не умеет быть настоящей матерью": Орбакайте была против рождения детей Пугачевой и Галкина
06:49
"Он всегда хочет к папе": сын съезжает от Водонаевой
04:36
Не любят детей: Ирина и Эммануил Виторган хотят спихнуть малышей на няню
02:14
В Сети появилось интимное видео с участием Айзы и Олега Майами
00:04
Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 ноября 2020 года
21:55
Российские школьники показали себя на открытом уроке "Мы вместе"
21:55
Эксперт: Лукашенко помогает Западу разгонять революционную волну в Белорусии
21:37
Умерла звезда фильма "В бой идут одни старики"
21:31
Асмус распекли за странный внешний вид
21:19
В подъезде жилого дома в Москве упал лифт с ребенком внутри
20:58
Малышева показала негативные последствия "бездумного" ношения масок от коронавируса
20:54
В Псковской области полицейский пробил голову подчиненному за плохую работу
20:32
После гибели человека при взрыве в Мытищах возбудили уголовное дело
20:00
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
19:46
Действующий член сборной России по боксу избил человека в поезде
19:31
"Чем черт не шутит!": Черно и Оганесян взвыли без шоу "Дом-2"
19:16
Чехова раскрыла тайну своей семьи: Разные мамы
18:53
"На улицы людей выводит гнев": эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии
18:40
В Челябинске насмерть сбившую сотрудника полиции девушку приговорили к заключению
18:34
"Трусы лучше снять": Пригожин заткнул за пояс Волочкову
18:20
Выгораживали перед полицейскими: малолетние дети грудью встали за угодившую в неприятности актрису
18:10
Галкин дал миллион рублей: киллер признался в покушении на Киркорова
18:04
"В группе риска": бывшая жена бросилась к сраженному недугом Краско
18:02
Втянувший знатоков в скандал с домогательствами игрок "Что? Где? Когда?" прервал молчание
17:29
У звезды "Битвы экстрасенсов" выманили 2,5 миллиона
17:22
Не то сына, не то дочь: снявшаяся в клипе Билана модель ждет ребенка без пола
17:18
В Сергиевом Посаде на улице от холода умер маленький ребенок
17:18
Расстреляли в упор в антракте спектакля: драматическое убийство в театре стало шоком для страны
17:14
Чем муж Юлии Зиминой из сериала "Кармелита" зарабатывает на жизнь
17:13
Соловьев осудил Лукашенко за издевательства над протестующими: Это что, Средневековье?
16:57
Песков дал оптимистичный прогноз о курсе рубля: Все меньше влияет
16:49
Появились фото избитой дочери Даны Борисовой
16:41
Съехали губы: Варнаву просят остановиться с пластикой
16:37
Отлично отметил Хэллоуин: звезда турецких сериалов скрывалась от полиции на лодке
16:20
Признание Андреевой повергло Бондарчука в шок
16:15
Лорак принимает поздравления с помолвкой: Кольцо!
16:06
Эксперт о призыве Лукашенко вооружить дружины: Может развязать гражданскую войну
15:53
Никита Михалков связался с мошенничеством в особо крупном размере
15:52
"Счастья пожелаю": Муцениеце отреагировала на известие о свадьбе Прилучного и Карпович
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"На улицы людей выводит гнев": эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына
Некрасиво шутил и прихватил падчерицу за зад: грязные подробности развода Ольги Кабо
Ягудин защитил опозорившуюся Бузову от разъяренной толпы
Пресс-релизы

Анонсирован состав жюри "Телемании – 2020"

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов "Телемания" объявил состав жюри 2020 года.
поделиться

По сложившейся традиции президентом судейского состава стал продюсер, журналист и телеведущий Дмитрий Дибров.

В состав профессионального жюри вошли:

– Наталья Дрозд – продюсер кинокомпании СТВ (х\ф "Давай разведёмся", "Аритмия", "Сердце мира");

– Мария Готлиб – программный директор Центра документального кино и платформы Nonfiction.film;

– Олег Лукичев – один из лучших отечественных операторов, лауреат многочисленных фестивалей и кинопремий;

– Сергей Февралёв – художник-постановщик, лауреат премий "Белый слон", "Золотой орёл", "Ника";

– Михаил Романовский – режиссер-постановщик, победитель международных и российских кинофестивалей, главный режиссёр телеканала RTVI US;

– Екатерина Ласкари – медиаменеджер, генеральный продюсер и основатель компании SPACE Production;

– Мария Магронт-Ахвледиани – кандидат филологических наук, академик Международной Академии Телевидения и Радио, лауреат международных телекинофестивалей;

– Юлия Волкова – главный редактор сайта Moviestart;

– Дмитрий Заслуев – заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио (IATR), государственный советник Российской Федерации, заслуженный работник культуры;

– Римма Моисеева – заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД);

– Константин Огнев – советский и российский киновед, советник Ассоциации технических университетов;

Молодежное жюри представлено студентами старших курсов Института кино и телевидения (ГИТР). Итоги будут традиционно подведены 21 ноября 2020 во Всемирный день телевидения.

“Телемания” уже закрыла прием заявок, но фестиваль активно ведет бесплатную образовательную программу для участников и молодых профессионалов. В ожидании подведения итогов можно заглянуть на официальный ютуб-канал ГИТРа и смотреть онлайн-выпуски паблик-токов, гостями которых становятся профессионалы кино, телевидения и новых медиа https://www.youtube.com/user/gitrmr

Конкурсные программы фестиваля:

– Телемания, основной конкурс – принимаются учебные, курсовые, дипломные и самостоятельные работы студентов российских и зарубежных вузов, обучающихся по программам высшего образования;
– Телемания Junior – принимаются работы учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений;

– Телемания Individual – принимаются работы независимых авторов не старше 35 лет;

– Телемания Professional – принимаются работы преподавателей, занимающихся профессиональной деятельностью в области кино и телевидения, академиков и профессионалов телеиндустрии.

Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов "Телемания" учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2020 году фестиваль получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

Цель фестиваля – найти, наградить и мотивировать к работе в современных медиа талантливых и креативных молодых режиссёров, журналистов, драматургов, операторов, звукорежиссёров, продюсеров и художников, способствовать их карьерному росту и продвижению.

Ежегодно на "Телеманию" приходят тысячи заявок из полсотни городов России и СНГ. В фестивале принимают участие более 50 учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере кино и телевидения.

3 ноября 2020, 09:53
3 ноября 2020

Анонсирован состав жюри "Телемании – 2020"

30 октября 2020

Определены Марки №1 в России 2020. Качество, одобренное покупателем!

29 октября 2020

При поддержке "Единой России" пройдет концерт памяти скрипача Дмитрия Когана

9 октября 2020

"Детская Новая волна" назвала лучших среди юных исполнителей

Маленькие артисты оказались очень сильными

8 октября 2020

Какое гражданство лучше: сравнение стран и советы экспертов

7 октября 2020

"Вальсируют все!": Венский бал снова пройдет в Москве

Танцуют все!

2 октября 2020

Юбилейный, 55-ый сезон в Театре Наталии Сац

29 сентября 2020

В каком районе Казани лучше купить квартиру?

Риэлторы составили рейтинг районов

26 сентября 2020

Выявлены лучшие внедорожники и кроссоверы в рамках премии "Внедорожник года 2020"

В голосовании 2020 года впервые появилось Блогерское жюри и номинация "Моноприводный кроссовер"

23 сентября 2020

Мамба предлагает пользователям поучаствовать в акции “Нежное сердце” и помочь центру “Насилию.нет”

В приложении появились новые подарки

загрузить ещё

Политика

Эксперт: Лукашенко помогает Западу разгонять революционную волну в Белорусии
"На улицы людей выводит гнев": эксперт оценил ситуацию с протестами в Белоруссии
Соловьев осудил Лукашенко за издевательства над протестующими: Это что, Средневековье?
Эксперт о призыве Лукашенко вооружить дружины: Может развязать гражданскую войну

Шоу-бизнес

Урну с прахом Легкоступовой похоронят возле могилы Началовой
"Обдолбанный": сын Ирины Цывиной пришел на шоу в странном виде
"Понеслась кобыла в щавель": 42-летняя Толкалина без юбки пошла вразнос
"Мой отец умер после передачи Малахова": заявление оплеванной героини скандального ток-шоу

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Не любят детей: Ирина и Эммануил Виторган хотят спихнуть малышей на няню

Паре срочно нужна помощь
Происшествия

Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Что произошло в столице Австрии

Шоу-бизнес

"Понеслась кобыла в щавель": 42-летняя Толкалина без юбки пошла вразнос

И плевать на "прыщ-дурачок"!
Шоу-бизнес

"Мой отец умер после передачи Малахова": заявление оплеванной героини скандального ток-шоу

Рейтинги важнее всего

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+