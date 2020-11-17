Продлен прием заявок на Премию Рунета

“За последние дни на конкурс поступило более 300 заявок. Мы не ожидали такого большого количества и, честно говоря, не справились с задачей по их обработке, поэтому вынуждены чуть продлить сроки, тем самым дать шанс запрыгнуть всем желающим в уходящий поезд. Больше переносов дедлайна не будет, не упустите возможность войти в историю Рунета!” – комментирует Екатерина Демкина, руководитель пресс-службы РАЭК.
Напомним, что в этом году Премия Рунета будет вручена в основных номинациях:
Государство и Общество
Культура, СМИ и Массовые коммуникации
Образование и Кадры
Экономика и Бизнес
Здоровье и Отдых
Технологии и Инновации
и Специальных номинациях 2020 года:
10-летие домена .РФ + “Универсальное принятие”
Технологии vs Коронавирус
Цифровой туризм
Игровая индустрия и киберспорт
Детский Рунет
#Счастьеесть
Укрепление цифрового иммунитета Рунета
Стоимость подачи заявки – 20 000 рублей за одну номинацию (за исключением некоторых бесплатных спецноминаций, подробности на сайте).
Подать заявку можно на официальном сайте Премии Рунета: https://premiaruneta.ru/
Приём заявок в народное голосование закрыт. Теперь ежедневно можно отдать свой голос за любимую персону или проект до 1 декабря включительно.
Премия Рунета – общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая наиболее выдающиеся заслуги компаний-лидеров в российском сегменте Всемирной паутины. Она учреждена Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации в 2004 году. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, бизнес-структур, государственных и общественных организаций.