Продлен прием заявок на Премию Рунета

Срок подачи заявок в основные и специальные номинации на соискание самой престижной награды интернет-отрасли продлён до 20 ноября включительно. Это решение обусловлено большим количеством желающих. Уже более 1000 организаций и персон соревнуются за главную статуэтку Рунета – успейте и вы!



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