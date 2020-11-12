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Пресс-релизы
Лауреатов премии

Лауреатов премии "Лучшие в России – 2020" наградили в Москве

Фото: Пресс-служба
В Москве, на площадке Omega Rooftop, прошла церемония награждения лауреатов национальной премии "Лучшие в России 2020". Подводились итоги сразу в трех категориях – "Компания года", "Персона года" и "Финансовый Олимп". Организатор премии – новостной портал Anews.
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Заслуженные награды и признание профессионалов получили:

Персона Года 2020: Финансист. Медийная персона года – Евгений Коган, президент инвестиционной группы "Московские партнеры"; Управленец – Александр Гинцбург, директор НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи; топ-менеджер – внедрение цифровых технологий в страховой отрасли – Ольга Сорокина, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Компания Года 2020: ПАО "Татнефть", ЗАО "Трансмашхолдинг", ИК "БКС Мир инвестиций", Страховой Дом ВСК, АО "НПФ Эволюция", АО "Почта Банк", Система быстрых платежей от ЦБ РФ, БК "Лига Ставок", Высшая школа управления финансами, NAVIEN, AMF – международная сеть доставки цветов и многие другие.

Этот год был очень непростым для российского бизнеса, и тем значимее оказались награды, ведь выжить и развиваться в такое время очень непросто. В чем секрет успеха? Что позволило компаниям и отдельным менеджерам преуспеть? На эти вопросы ответили лауреаты премии.

Евгений Коган, президент инвестиционной группы "Московские партнеры", был признан "Персоной года 2020" в номинации "Финансист. Медийная персона года".

– Несколько лет назад я вдруг осознал, что рождаются совершенно новые медиа, и я захотел быть к ним причастным, потому что это прикольно. Я был инвестбанкиром, и жил в своем мире – слияния, поглощения, привлечение финансирования. Сейчас я не могу определить кто же я – журналист, финансист или бизнесмен. Спасибо тем, кто меня выбрал. Я обещаю, что это только начало!

Как пояснил Евгений Борисович, ситуация сейчас тем интересна, что на российский инвестиционный рынок пришли миллионы людей, не понимающих, что этот рынок из себя представляет.

– Иногда мне кажется, что люди пришли не на рынок, а в казино, – улыбается Евгений Коган. – Но, в любом случае, все это очень необычно, мне интересно во всем этом вариться, и меня, что называется, будоражит.

Инвестиционная компания "БКС Мир инвестиций" получила сразу две премии. Одну – в категории "Компания года" и номинации "Мобильное приложение для инвесторов".

Вторую премию – в категории "Финансовый Олимп" – как инвестиционная компания. Олег Чихладзе, директор по брокерскому бизнесу, на вручении премии заявил:

– Лидеру необходимо всегда находиться на несколько шагов впереди конкурентов. Для этого нужен сильный и слаженный коллектив, который способен рисковать и брать на себя ответственность, поэтому наша самая главная ценность – это команда. Ежедневно мы работаем над внедрением новейших технологий, задаем тренды, чтобы улучшить процессы инвестирования, предоставить удобство для своих клиентов. Это имеет заслуженные результаты – на протяжении многих лет мы являемся брокером №1 на российском рынке, занимая первые строчки рейтингов Московской биржи, и получаем признание профессионального сообщества в виде почетных премий и наград.

Олег Зурабович добавил, что на протяжении 25 лет "БКС Мир инвестиций" является надежным проводником для клиентов в мир инвестиций, который доступен каждому.

– Мы стремимся работать так, чтобы инвесторы выбирали именно нас в качестве партнера, который помогает достичь своих финансовых целей. Поэтому, как лидеры рынка, предлагаем самую широкую линейку инвестиционных продуктов и сервисов, удобные инновационные решения, как для начинающих инвесторов, так и для опытных трейдеров. Также предоставляем уникальную для российского рынка экспертизу, потому что наша команда стояла у самых истоков формирования фондового рынка, – сказал Олег Чихладзе.

Фото: Пресс-служба

Премию в номинации "Страховая компания" получил Страховой Дом ВСК. Александр Тарновский, генеральный директор компании, прокомментировал:

– Дополнительным стимулом и драйвером роста в этом году стала, как ни странно, всемирная пандемия. Кредо нашей компании – не жаловаться в трудные времена, а использовать их как дополнительные возможности для развития. Так, в апреле этого года, мы успешно реализовали в нашем мобильном приложении полный дистанционный цикл услуг по КАСКО. Теперь клиент может онлайн оформить полис и урегулировать страховой случай за считанные минуты. Сервис дистанционного урегулирования ВСК – это настоящий прорыв года. Мы ежедневно работаем над развитием отношений с клиентом и возможностью омниканальной коммуникации с компанией. И достигли в этом определенных успехов, признанных, в том числе, и профессиональным сообществом.

На вопрос "Что значит быть лучшим?" Александр Тарновский ответил:

– Это значит никогда не останавливаться на достигнутом, идти не только в ногу со временем, но и опережать его. Мы стремимся комплексно подходить к формированию удобного предложения для клиента и постоянно совершенствуем свои бизнес-процессы.

Непрерывная работа по поиску инноваций и внедрению новых технологий. Цифровизация процессов взаимодействия с клиентами, работы с партнерами, а также внутренних процессов – вот признак компании номер один и один из важнейших пунктов нашей стратегии развития ВСК, которую мы также приняли в период пандемии.

Компания NAVIEN стала "Компанией года 2020" за проект "Экологичное и зеленое будущее". Ким Тэк Хюн, генеральный директор NAVIEN, пояснил:

– Самая приоритетная задача для нас в 2020 году – это снова занять первое место по продажам газовых котлов в России, как мы в принципе делали это на протяжении последних семи лет. Да, конкуренция на рынке высока, но, я считаю, своих конкурентов нужно любить. Хотя бы за то, что в процессе работы они заставляют нашу компанию совершенствоваться и всегда быть в тонусе.

Национальная премия "Лучшие в России" вручается с 1999 года, отмечает успехи владельцев бизнеса, инвесторов, предпринимателей, менеджеров. Лауреатами премии становятся лучшие персоны, компании и самые яркие на рынке проекты. Методика определения лауреатов разделена на два этапа. Список номинантов формируется на основании данных партнеров премии – рейтингового агентства "Эксперт РА" и аналитической системы "Медиалогия" в формате рэнкингов, а также выбором редакции новостного портала Anews. Также заявки на участие в премии могут подать и компании, не входящие ни в какие рэнкинги. Второй этап – заседание экспертного совета, в состав которого входят общественные и политические деятели и бизнесмены. По итогам заседания экспертного совета и определяется окончательный список лауреатов.

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