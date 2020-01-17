Легендарная рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда": только 2 дня в Москве

Уникальная постановка, которую вы не видели прежде: обновленный звездный состав, лучшие вокалисты и сильнейшие голоса, знаменитая музыка и неожиданный финал. В Москве 25 и 26 января в Измайлово Concert Hall можно посмотреть спектакли всемирно известного произведения Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос – суперзвезда" в постановке Санкт-Петербургского театра "Рок-опера".



История Иисуса Христа началась более двух тысяч лет назад, а последние 50 из них она звучит в молодом и дерзком жанре рок-опера! Пятидесятилетний юбилей рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда" – знаковое событие для всего мира. Спорная, отчасти скандальная, созданная юными выскочками рок-опера стала величайшим произведением искусства. История о последних семи днях жизни Иисуса из Назарета попала на киноэкраны и театральные подмостки более двадцати стран мира. Тридцать лет назад Петербургский театр "Рок-опера", "выросший" из ВИА "Поющие гитары", стал первым театром в России, который получил лицензию на постановку спектакля "Иисус Христос – суперзвезда". В нашей (атеистической на тот момент) стране появление рок-оперы стало настоящей музыкальной сенсацией.

"Эта рок-опера – величайший музыкальный и драматический материал. Уникальный продукт. Такое пишется раз в вечность. Вне религиозных контекстов этот спектакль о любви и сострадании. Это не потеряет актуальности никогда" – говорит Ярослав Баярунас, солист театра и идейный вдохновитель гастрольных показов в Москве.

Каждый из четырех спектаклей 25 и 26 января в 14:00 и в 19:00 отличается друг от друга по составу исполнителей. В двух из них поменяются местами исполнители главных ролей – Иисуса и Иуды. В спектакле заняты артисты, служащие в театре десятки лет, молодые актеры и специально приглашенные звезды популярных мюзиклов: Ярослав Баярунас, Александр Казьмин, Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, Анна Тесс, засл. арт. РФ Вячеслав Штыпс, засл. арт. РФ Александр Кавин, Андрей Шамин, Роман Никитин, Александр Кашапов и другие.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Владимир Подгородинский. Организаторы гастролей в Москве – ПЦ "Ноосфера".

В 2019 году стартовал проект по технической модернизации спектакля – "Иисус Христос – суперзвезда. UPGRADE". Его идейный вдохновитель – молодой артист театра, исполнитель роли Иисуса Христа Ярослав Баярунас. С помощью краудфандинга на платформе Planeta.ru было собрано более миллиона рублей. На эти средства была заново записана минусовая фонограмма в современном звучании, обновлены костюмы для основных персонажей, высокотехнологичный свет на уровне лучших мировых мюзиклов подчеркнул сценографию и режиссерское решение спектакля.

Легендарная рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда" была написана в 1970 году и поставлена на Бродвее год спустя. В 1973 году рок-опера была экранизирована впервые, в 2000 году – во второй раз. Композитор – Эндрю Ллойд Уэббер, автор либретто – Тим Райс, авторы русского текста для театра "Рок-опера" – Григорий Кружков и Марина Бородицкая. Эта сценическая редакция произведения отличается от прочих близостью к Священному Писанию.