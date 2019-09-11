Дети назвали Сергея Светлакова любимым актером

В МДМ состоялась торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии "Дай пять!", организаторами которой выступили продюсерский центр Лины Арифулиной LA Group при поддержке Фонда президентских грантов и канал СТС, в эфире которого 15 сентября в 23:30 будет показана телеверсия вечера.

Почти 4 миллиона голосов отдали дети и подростки от 7 до 17 лет, выбирая лучших актёров, спортсменов, ведущих, музыкантов и блогеров. В этом году статуэтки в виде плитки шоколада получили Сергей Светлаков и Аглая Тарасова, став лучшими актёрами, Ника Вайпер и Дмитрий Губерниев, которых назвали лучшими ведущими. Игорь Акинфеев и Евгения Медведева стали лучшими спортсменами, а Анастасия Ивлеева – любимым блогером.

По мнению юных телезрителей, самыми яркими исполнителями могут считать себя Клава Кока, TERNOVOY и RASA. Любимой песней стал хит "Шашлындос" группы "ХЛЕБ", собравший 16 миллионов просмотров на ютубе, а любимым шоу – программа Мота "Добрая музыка клавиш". Кроме того, дети выбрали любимый фильм "Рубеж"и любимый мультфильм "Смешарики. Дежавю". В рамках премии также появилась специальная семейная номинация "Бабушка, дай пять!", в которой победила Галина Сергеевна Таболич из Москвы – дети и подростки выкладывали в социальные сети совместные фотографии с бабушкой, рассказывая, почему именно она достойна звания лучшей.

В этот вечер перед юными гостями выступили Клава Кока, Мот, ST, группы "Банд’Эрос" и "Дискотека Авария", RASA, TERNOVOY, Звонкий и другие. А поддержать номинантов премии пришли Глюк'oZa, Анна Хилькевич, Лиза Арзамасова, Эвелина Бледанс, Екатерина Стриженова, Николай Фоменко, Агата Муцениеце, Александр Незлобин, Андрей Рожков, Роман Юнусов, Александр Белькович, Никита Тарасов, Алексей Лукин и другие звезды.

"Среди номинантов нашей премии были только те звезды, которые действительно интересны юной публике. Мы должны идти в ногу со временем, чтобы лучше понимать подрастающее поколение и их вкусовые предпочтения. Именно подростки будут определять завтрашнюю повестку дня, и именно они совсем скоро будут задавать основные тренды в кино, музыке, моде и искусстве",– отметила генеральный продюсер премии "Дай пять!" Лина Арифулина.

"Особенно приятно, что довольно юная по всем меркам премия "Дай пять!" уже успела занять свою нишу среди российских премий. За что, конечно, отдельное спасибо идейному вдохновителю и создателю проекта Лине Арифулиной. Надо отметить, что каждый год во всероссийском голосовании участвуют миллионы детей, которые выбирают своих героев. И сейчас мы снова наградили лучших из лучших по версии самых честных и маленьких телезрителей в стране, которые, на мой взгляд, и определяют будущее всего медиапространства", – добавляет генеральный продюсер телеканала СТС Антон Федотов.

"Культурные, поведенческие границы между поколениями с каждым годом становятся все тоньше, и, то, что 10-20-30 лет назад казалось абсолютным табу для людей, которым больше 50-ти лет, сегодня таковым не является. Благодаря высокотехнологичной медицине, люди чувствуют себя моложе. Все достижения науки, другого образа жизни, кто не стесняется пробовать что-то новое, продолжает влюбляться, чему-то новому учиться – это все стирает границы. И вот эта номинация с бабушками – с одной стороны – эксперимент, с другой – подтверждение того, что в культуре, стиле жизни таких возрастных различий становится не так много",– отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Клава Кока: "Я вообще не поняла, что только сейчас произошло. Я была номинирована с Темниковой, Бузовой, Гагариной, Molly – это артисты, которые явно на много дольше, чем я на сцене и у которых, как я думала, больше поклонников. Выходит, что подрастающее поколение выбрало меня. Конечно, для меня это самая важная номинация, важная победа. Это круто – быть лучшей певицей по мнению детей и я очень счастлива".

Рита Дакота: "Я думаю, что главный тренд среди молодежи сейчас – это искренность! Блогеры и взрывают интернет, потому что делают ту музыку, которая им нравится, честно, искренне, и дети это чувствуют. Если взрослых можно обмануть – пичкать всяким с экранов телевизора, то дети чувствуют фальшь".

Елена Кулецкая: "Я сегодня в черном, дочка в белом. Платье я выбрала на вешалке, внимательно на него взглянула, выбрала платье – оно новое, дочка его ни разу не примеряла, и чтобы оно не помялось, дочку нарядила почти перед самыми дверями. Ника начинает – здесь колется, там жмет, сними, я в нем не хочу идти. Я понимаю, что все, вечер пропал. Потом оказалось, что жала резинка на рукаве, я разрезала ее ножницами, и вот мы здесь в итоге. От меня всем мамам совет – примеряйте наряды детям заранее! Мне кажется, что я мама очень многое не успеваю, но несмотря на это стараюсь не гнаться за всем подряд. Я не заставляю никогда ребенка куда-то идти, стараюсь уговорить, заранее рассказать, что там, куда мы идем, очень классно, очень весело, очень красиво, как здесь сегодня".

Алиса Данелия: "Я считаю, что премия “Дай пять!” – отличная идея. Понравиться молодому поколению всегда непросто, нужно сделать что-то особенное, что-то, чего еще не было, нужно быть уникальным, чтобы зацепить молодежь. Этим артисты сейчас активно и занимаются. У меня самой нет кумиров, но единственный мой герой, человек, который оставил огромное наследие и затронул мою душу – Фредди Меркури. Я бы свой голос много лет назад отдала бы ему, ведь это легенда".

Дарья Сагалова: "Я лично в детстве хотела быть похожей на свою маму. Мне нравится новая номинация премии “Бабушка, дай пять!”. Я считаю, что бабушка, чтобы ладить с внуками, должна жить их жизнью, должна знать кумиров, должна быть в тренде. Я свою бабушку очень люблю, мы с ней близки, отлично общаемся. Самые теплые воспоминания – когда мы с ней в детстве проводили время, когда она меня отводила в детский сад. А чтобы нравиться детям я советую одно – быть искренним, ведь дети очень чувствуют фальшь".

Ирина Ортман: "Мы третий год здесь, на премии “Дай пять!”, очень любим ее. Я уверена, что чтобы понравится молодежи, нужно обратиться к естественности, это тренд сейчас – естественность, искренность. Здорово, что в этом году есть номинация “Бабушка дай пять”, она меня восхитила. Моя бабушка жива, я ей за многое благодарна, мое любимое воспоминание – утро, блины, мы с бабушкой, а у меня в руках кисточка в форме куриного пера. Это главное детское воспоминание!".

Одна из номинанток в номинации “Бабушка, дай пять!”: "Меня зовут Марзия, мне 69 лет, у меня свой блог на Ютубе – больше 12 тысяч подписчиков, я рассказываю про все жизненные вопросы, творчество, садоводство, здоровье и быт. Еще я активно работаю как возрастная модель в модельном агентстве, занимаюсь в школе восточных единоборств – изучаю кунг-фу с веером и мечом. Я даже ездила в Шаолинь, жила у монахов и занималась там кунг-фу, ездила на международный чемпионат в Гонконг, откуда привезла золотую медаль. Кроме того, по программе “Московское долголетие” я занимаюсь рисованием, и мне очень нравится. О конкурсе мне рассказал внук, он написал в Facebook о том, какая у него крутая бабушка, и тут меня пригласили принять участие в голосовании. У меня двое внуков, они меня очень сильно поддерживают, гордятся тем, что я них такая классная, активная бабушка".