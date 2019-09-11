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Анна Калашникова. Фото: Пресс-служба Лина Арифулина. Фото: Пресс-служба Рита Дакота. Фото: Пресс-служба
Екатерина Стриженова. Фото: Пресс-служба Агата Муцениеце. Фото: Пресс-служба Глюкоза. Фото: Пресс-служба Банд'Эрос. Фото: Пресс-служба +1

Дети назвали Сергея Светлакова любимым актером

Сергей Светлаков. Фото: Пресс-служба
В МДМ состоялась торжественная церемония награждения Национальной телевизионной премии "Дай пять!", организаторами которой выступили продюсерский центр Лины Арифулиной LA Group при поддержке Фонда президентских грантов и канал СТС, в эфире которого 15 сентября в 23:30 будет показана телеверсия вечера. 
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Почти 4 миллиона голосов отдали дети и подростки от 7 до 17 лет, выбирая лучших актёров, спортсменов, ведущих, музыкантов и блогеров. В этом году статуэтки в виде плитки шоколада получили Сергей Светлаков и Аглая Тарасова, став лучшими актёрами, Ника Вайпер и Дмитрий Губерниев, которых назвали лучшими ведущими. Игорь Акинфеев и Евгения Медведева стали лучшими спортсменами, а Анастасия Ивлеева – любимым блогером. 

Лина Арифулина. Фото: Пресс-служба

По мнению юных телезрителей, самыми яркими исполнителями могут считать себя Клава Кока, TERNOVOY и RASA. Любимой песней стал хит "Шашлындос" группы "ХЛЕБ", собравший 16 миллионов просмотров на ютубе, а любимым шоу – программа Мота "Добрая музыка клавиш". Кроме того, дети выбрали любимый фильм "Рубеж"и любимый мультфильм "Смешарики. Дежавю". В рамках премии также появилась специальная семейная номинация "Бабушка, дай пять!", в которой победила Галина Сергеевна Таболич из Москвы – дети и подростки выкладывали в социальные сети совместные фотографии с бабушкой, рассказывая, почему именно она достойна звания лучшей. 

Рита Дакота. Фото: Пресс-служба

В этот вечер перед юными гостями выступили Клава Кока, Мот, ST, группы "Банд’Эрос" и "Дискотека Авария", RASA, TERNOVOY, Звонкий и другие. А поддержать номинантов премии пришли Глюк'oZa, Анна Хилькевич, Лиза Арзамасова, Эвелина Бледанс, Екатерина Стриженова, Николай Фоменко, Агата Муцениеце, Александр Незлобин, Андрей Рожков, Роман Юнусов, Александр Белькович, Никита Тарасов, Алексей Лукин и другие звезды.

Екатерина Стриженова. Фото: Пресс-служба

"Среди номинантов нашей премии были только те звезды, которые действительно интересны юной публике. Мы должны идти в ногу со временем, чтобы лучше понимать подрастающее поколение и их вкусовые предпочтения. Именно подростки будут определять завтрашнюю повестку дня, и именно они совсем скоро будут задавать основные тренды в кино, музыке, моде и искусстве",– отметила генеральный продюсер премии "Дай пять!" Лина Арифулина.

Агата Муцениеце. Фото: Пресс-служба

"Особенно приятно, что довольно юная по всем меркам премия "Дай пять!" уже успела занять свою нишу среди российских премий. За что, конечно, отдельное спасибо идейному вдохновителю и создателю проекта Лине Арифулиной. Надо отметить, что каждый год во всероссийском голосовании участвуют миллионы детей, которые выбирают своих героев. И сейчас мы снова наградили лучших из лучших по версии самых честных и маленьких телезрителей в стране, которые, на мой взгляд, и определяют будущее всего медиапространства", – добавляет генеральный продюсер телеканала СТС Антон Федотов.

Глюкоза. Фото: Пресс-служба

 "Культурные, поведенческие границы между поколениями с каждым годом становятся все тоньше, и, то, что 10-20-30 лет назад казалось абсолютным табу для людей, которым больше 50-ти лет, сегодня таковым не является. Благодаря высокотехнологичной медицине, люди чувствуют себя моложе. Все достижения науки, другого образа жизни, кто не стесняется пробовать что-то новое, продолжает влюбляться, чему-то новому учиться – это все стирает границы. И вот эта номинация с бабушками – с одной стороны – эксперимент, с другой – подтверждение того, что в культуре, стиле жизни таких возрастных различий становится не так много",– отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. 

Клава Кока: "Я вообще не поняла, что только сейчас произошло. Я была номинирована с Темниковой, Бузовой, Гагариной, Molly – это артисты, которые явно на много дольше, чем я на сцене и у которых, как я думала, больше поклонников. Выходит, что подрастающее поколение выбрало меня. Конечно, для меня это самая важная номинация, важная победа. Это круто – быть лучшей певицей по мнению детей и я очень счастлива". 

Согдиана. Фото: Пресс-служба

Рита Дакота: "Я думаю, что главный тренд среди молодежи сейчас – это искренность! Блогеры и взрывают интернет, потому что делают ту музыку, которая им нравится, честно, искренне, и дети это чувствуют. Если взрослых можно обмануть – пичкать всяким с экранов телевизора, то дети чувствуют фальшь". 

Елена Кулецкая: "Я сегодня в черном, дочка в белом. Платье я выбрала на вешалке, внимательно на него взглянула, выбрала платье – оно новое, дочка его ни разу не примеряла, и чтобы оно не помялось, дочку нарядила почти перед самыми дверями. Ника начинает – здесь колется, там жмет, сними, я в нем не хочу идти. Я понимаю, что все, вечер пропал. Потом оказалось, что жала резинка на рукаве, я разрезала ее ножницами, и вот мы здесь в итоге. От меня всем мамам совет – примеряйте наряды детям заранее! Мне кажется, что я мама очень многое не успеваю, но несмотря на это стараюсь не гнаться за всем подряд. Я не заставляю никогда ребенка куда-то идти, стараюсь уговорить, заранее рассказать, что там, куда мы идем, очень классно, очень весело, очень красиво, как здесь сегодня". 

Банд'Эрос. Фото: Пресс-служба

Алиса Данелия: "Я считаю, что премия “Дай пять!” – отличная идея. Понравиться молодому поколению всегда непросто, нужно сделать что-то особенное, что-то, чего еще не было, нужно быть уникальным, чтобы зацепить молодежь. Этим артисты сейчас активно и занимаются. У меня самой нет кумиров, но единственный мой герой, человек, который оставил огромное наследие и затронул мою душу – Фредди Меркури. Я бы свой голос много лет назад отдала бы ему, ведь это легенда". 

Дарья Сагалова: "Я лично в детстве хотела быть похожей на свою маму. Мне нравится новая номинация премии “Бабушка, дай пять!”. Я считаю, что бабушка, чтобы ладить с внуками, должна жить их жизнью, должна знать кумиров, должна быть в тренде. Я свою бабушку очень люблю, мы с ней близки, отлично общаемся. Самые теплые воспоминания – когда мы с ней в детстве проводили время, когда она меня отводила в детский сад. А чтобы нравиться детям я советую одно – быть искренним, ведь дети очень чувствуют фальшь". 

Анна Калашникова. Фото: Пресс-служба

Ирина Ортман: "Мы третий год здесь, на премии “Дай пять!”, очень любим ее. Я уверена, что чтобы понравится молодежи, нужно обратиться к естественности, это тренд сейчас – естественность, искренность. Здорово, что в этом году есть номинация “Бабушка дай пять”, она меня восхитила. Моя бабушка жива, я ей за многое благодарна, мое любимое воспоминание – утро, блины, мы с бабушкой, а у меня в руках кисточка в форме куриного пера. Это главное детское воспоминание!". 

Одна из номинанток в номинации “Бабушка, дай пять!”: "Меня зовут Марзия, мне 69 лет, у меня свой блог на Ютубе – больше 12 тысяч подписчиков, я рассказываю про все жизненные вопросы, творчество, садоводство, здоровье и быт. Еще я активно работаю как возрастная модель в модельном агентстве, занимаюсь в школе восточных единоборств – изучаю кунг-фу с веером и мечом. Я даже ездила в Шаолинь, жила у монахов и занималась там кунг-фу, ездила на международный чемпионат в Гонконг, откуда привезла золотую медаль. Кроме того, по программе “Московское долголетие” я занимаюсь рисованием, и мне очень нравится. О конкурсе мне рассказал внук, он написал в Facebook о том, какая у него крутая бабушка, и тут меня пригласили принять участие в голосовании. У меня двое внуков, они меня очень сильно поддерживают, гордятся тем, что я них такая классная, активная бабушка".

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